Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor

Oyun dünyasında dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Ubisoft, Amazon Games tarafından geliştirilen “March of Giants” oyununu ve geliştirme ekibini bünyesine katarak MOBA pazarına resmen adım attı. Satın alma kapsamında oyunun tanıtım faaliyetlerinin Twitch üzerinden sürdürülmesi planlanırken, anlaşmanın 16 Aralık’ta tamamlanması bekleniyor.





Ubisoft’tan MOBA pazarına yeni hamle

Ubisoft, MOBA alanındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Amazon’un ücretsiz oynanabilen oyunu March of Giants’ı ve oyunu geliştiren ekibi satın aldı. Anlaşma kapsamında Amazon, oyunun tanıtımını Twitch platformu üzerinden sürdürecek. Satın alma işleminin 16 Aralık tarihinde resmen tamamlanması planlanıyor.





March of giants ne zaman çıkacak?

March of Giants için henüz net bir çıkış tarihi açıklanmadı. Amazon, oyunu Ağustos 2025’te duyurmuş, Eylül 2025’te ise kapalı alfa testlerini gerçekleştirmişti. Geliştirici ekip, bir sonraki büyük test süreci ve kapsamlı güncellemenin 2026 yılında yapılacağını açıkladı.





Bu güncelleme kapsamında:

Yeni dev karakterler

Genişletilmiş rekabetçi modlar

Uzun vadeli büyümeyi destekleyecek oyun içi sistemler oyuna eklenecek.





4v4 dev savaşlarıyla farklı bir MOBA deneyimi

March of Giants, oyunculara 4v4 formatında, dev savaş komutanlarını kontrol ettikleri farklı bir MOBA deneyimi sunuyor. Oyuncular:

Binlerce askerden oluşan orduları yönetiyor

Düşman devlere saldırılar düzenliyor

Kendi birliklerini savunuyor

Ayrıca siperler, tanklar ve tahkimatlar gibi Battleworks adı verilen takviye birimleri kullanarak maçın gidişatını değiştirmek mümkün.





Ubisoft için zorlu bir rekabet alanı

Ubisoft, MOBA türüne tamamen yabancı değil. For Honor, üçüncü şahıs aksiyon yapısına rağmen MOBA benzeri mekanikler içeriyordu. Ancak League of Legends ve Dota 2 gibi devlerin hakim olduğu pazarda March of Giants’ı öne çıkarmak, şirket için önemli bir sınav olacak.



