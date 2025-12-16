Bitlis’te etkili olan kar yağışı, kent merkeziyle birlikte yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Bitlis kent merkezinde etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı araçları ve sokakları beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Kar yağışıyla birlikte okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki Bitlis'te okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı? İşte Bitlis hava durumu bilgileri.

1 /4 Bitlis'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent beyaza bürüdü. Yağışın gün boyu süreceği bildirildi. Kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği Bitlis’te, yağışın gün boyunca devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceğini, kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşeceğini duyurdu.

2 /4 Bitlis’te hava nasıl olacak, kar yağışı var mı, okullar tatil olacak mı? Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren Bitlis, Van ve Hakkari’de aralıklı kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

3 /4 Yağışların bugün (salı) öğle saatlerinden itibaren Van’ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis geneli ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ve Hizan’da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.