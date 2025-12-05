İnfaz düzenlemesi nedir, hangi suç türlerini kapsıyor? İnfaz yasasına dair bilgiler

11. Yargı Paketi’nin ne zaman çıkacağı, maddeleri ve genel af olup olmadığı Meclis'e sunulması sonrası, 5 Aralık 2025 Cuma günü internette araştırılıyor. 11. Yargı Paketi, organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere bilişim suçları, trafik güvenliği, infaz rejimi gibi birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor. İşte İnfaz yasasına dair bilgiler
İnfaz düzenlemesi nedir, neyi amaçlıyor?
11. Yargı Paketi'ne dair görüşmeler devam ederken, İnfaz Düzenlemesi üzerinde tartışmalar da sürüyor. Yeni kanun teklifi, daha önce yürürlüğe giren ilk düzenlemenin dışında kalan binlerce kişiye, 'eşit infaz hakkı' tanımayı amaçlıyor.
11. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan İnfaz Düzenlemesi ise kamuoyunda en çok tartışılan maddelerin başında geliyor.
Teklifin 27. maddesi, pandemi döneminde ortaya çıkan “aynı suçu işleyip farklı infaza tabi olma” eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyor. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken denetimli serbestlik / açık cezaevi hakkı getiriliyor.
Pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi aynı suçu işlemesine rağmen “infaz eşitsizliğine” maruz kalmıştı. Yeni teklif, o dönemdeki bu eşitsizliği gidermek için cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor ve suçun türüne değil suç tarihine göre eşit infaz hakkı tanıyor.
Teknik anlamda infaz rejiminin eşitlenmesi olarak değerlendirilecek düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 55 bin, süreç içinde 100 bin dolayında mahkûmun düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.
İnfaz düzenlemesinde son durum nedir?
Edinilen bilgilere göre hem AK Parti grup yönetimi hem de Adalet Bakanlığı, komisyondaki tartışmaları ve kamuoyunda yükselen hassasiyeti yakından takip ediyor. Şu ana kadar kapsamın daraltılması ya da genişletilmesi ihtimallerine ilişkin net bir tutum açıklanmadı. Ancak yetkililer, genel kurul aşamasına kadar bu taleplerin akıbetinin şekilleneceğini belirtiyor.