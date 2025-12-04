Çok kuvvetli geliyor: Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri ile, yurdun güneybatı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riskine karşı uyarıldı.





METEOROLOJİ'DEN 6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.





Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





Antalya’da sarı kod alarmı: ASAT’tan 132 kilometrelik hat temizliği

Antalya Valiliği tarafından verilen "sarı kod" uyarısı sonrası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.





Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda ASAT ekipleri, riskli bölgelerde yağmur suyu hatları ve mazgal temizliklerini 7/24 esasına göre sürdürüyor. ASAT Genel Müdür Vekili Cengiz Gülebay, gerçekleştirilen incelemelerde vatandaş güvenliği için tüm hazırlıkların en üst seviyede tutularak çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.





132 kilometre hat temizlendi

ASAT tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ilçelerde toplam 132 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattında kapsamlı temizlik gerçekleştirildi. Şehrin farklı noktalarında bulunan tüm su alma yapılarında detaylı bakım yapılarak çamur ve tortu birikintileri giderildi. Özellikle yoğun trafik akışına sahip ana arterlerdeki temizlik çalışmaları öncelikli olarak tamamlanırken, yıl boyunca yağmur suyu hatlarında yapılan bakım ve temizlik faaliyetleri için yaklaşık 100 milyon TL bütçe kullanıldı.

Ekipler teyakkuzda

ASAT ekipleri, yağış sırasında oluşabilecek su birikintilerine hızlı müdahale edebilmek için Konyaaltı başta olmak üzere tüm merkez bölgelerde konuşlandırıldı. Kurum, yağış süresince vatandaşların güvenliği için sahada tam kadro görev yapmaya devam edeceğini açıkladı. ASAT Genel Müdürlüğü, su baskınlarının önlenmesi ve şehir içi ulaşımın aksamaması için tüm birimlerin koordineli şekilde teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.





YURTTA HAVA DURUMU

Ülke genelinde iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 18

Bursa: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14



