Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Peki MSÜ 2026 sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
2026 MSÜ başvuruları ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.
MSÜ 2026 sınavı ne zaman?
ÖSYM 2026 sınav takvimi yayınlandı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2026), 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçları ise 26.03.2026 tarihinde açıklanacak.
2026 MSÜ TAKVİMİ
MSÜ Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
MSÜ Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
MSÜ Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
MSÜ Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI NEDİR?
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.