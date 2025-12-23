HURDA ARAÇ TEŞVİKİ - ÖTV'SİZ ARAÇ SON DURUM | ÖTV'siz Otomobil ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçti Mi?

Otomotiv sektöründe hareketli günler başlıyor. Hükûmetin hazırladığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesi teşvik edilecek. Program kapsamında yerli otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden faydalanacak. Düzenleme, çevreye duyarlı dönüşümü desteklerken, dar gelirli ailelere de ekonomik kolaylık sağlamayı hedefliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.
Ailelere özel destek paketi
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.
Yerli üretim şartı
Teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.
İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar…
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Sedan
Volkswagen Transporter
Hazırlanan düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı sona ermeden uygulanabileceğini ifade ediyor.
Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.