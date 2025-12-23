3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 23 ARALIK: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?

Memurların 3600 ek gösterge beklentisi devam ederken, gözler TBMM’de görüşülen Torba Yasa'ya çevrildi. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve tüm birinci dereceye gelen memurlara uygulanması yönünde beklentiler artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, düzenlemenin yasalaşması halinde birçok memurun emekliliğe ayrılması bekleniyor. Meclis’te devam eden görüşmeler, düzenlemenin kapsamını ve detaylarını netleştirecek.
Memurların 3600 ek gösterge beklentisi 2025 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve teknik personel gibi kamu çalışanlarını kapsayan ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmişti. Ancak, ek göstergenin tüm birinci dereceye gelen memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi için beklentiler devam ediyor. Gözler, 3600 ek gösterge konusunda atılacak yeni adımlara çevrildi.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.