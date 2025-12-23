Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rapora göre bazı illerde kar yağışı etkili olacak. İşte 23 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri.
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar’ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
23 ARALIK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Hangi illerde kar yağacak?
Meteoroloji son raporunda tarihi verdi; Cumartesi günü yurdun iç kesimlerinde lapa lapa kar, kıyılarda sağanak var. İşte beyaz örtüye bürünecek o şehirler.
Yılbaşına sayılı günler kala yayımlanan bu raporda, kar yağışının özellikle 15 ilde hayatı etkilemesi bekleniyor.
Cumartesi günü itibarıyla beyaz örtüyle kaplanması beklenen iller; Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari olarak sıralandı.
Yetkililer, söz konusu illerde yaşanabilecek buzlanma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’a yağmur bu gece geliyor hafta başında devam ediyor.
Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini artırıyor.
Yıl başında Türkiye’de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz Kıyı Ege Güney doğu hariç.
Yıl başı Marmara’ya kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı. Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Küresel tahmin modellerine göre ayın 28'inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşüreceğini belirten Adil Tek, 29 ve 30 Aralık'ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini, kar yağışının 1 ve 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini söyledi. Tek, bu sürecin yaklaşık 4-5 gün süreceğini vurgularken, günler yaklaştıkça tahminlerin daha da netleşeceğini ifade etti.
28 ARALIK- 2 OCAK ARASINDA KAR YAĞIŞI VERİYOR
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak.
Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor. Ay sonuna kadar az önce söylediğimiz gibi bir atmosfer modülünde gözüken bir durum bu. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek. Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor.
Kış yine sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerine yine kurak bir süreç olarak devam edeceği gözüküyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.