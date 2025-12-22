Regaip Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip bir gece olarak her yıl kutlanır. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Müslümanlar için dua, ibadet ve arınma fırsatı sunar. Kandil gecesi, müminlerin Allah’a yakınlaşmak için yoğun bir ibadetle geçirdiği, duaların kabul olduğu ve ruhsal yenilenmenin yaşandığı bir zamandır. Peki 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip gecesi yapılacak ibadetler neler?
Regaip Kandili, İslam dünyası için manevi bir öneme sahiptir ve bu yıl 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gece, Recep ayının ilk Perşembe gecesine denk gelir ve Müslümanlar için önemli dini kutlamaların başını çeker. İslam takviminde "üç ayların" başlangıcını işaret eden Regaip Kandili, özünde Allah'a yakınlaşmak ve daha fazla ibadet etmek için bir fırsat olarak görülür.
Regaip Kandili ne zaman?
Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk Perşembe gecesinde kutlanır ve 2025 yılı itibarıyla 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecektir. Bu gece, özellikle İslam dünyasında manevi bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için dua, ibadet ve şükür gecesi olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tarihi, 2025 dini günler takvimi içerisinde duyurmuş ve tüm Müslümanların bu gecede özel ibadetler yapmalarını teşvik etmiştir.
Üç ayların başlangıcı: Recep ayı
Recep ayı, İslam takvimine göre üç ayların ilkidir. Recep ayı 21 Aralık 2025 tarihinde başladı. Üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur ve bu zaman diliminde Müslümanlar, manevi anlamda bir yenilenme yaşarlar. Regaip Kandili, bu üç ayların başlangıcında özel bir yer tutar. Bu dönemde, ibadetlere daha fazla yönelmek, dua etmek ve Allah’a yaklaşmak için yoğun bir fırsat bulunur.
Regaip Kandili’nin İslam dünyasındaki önemi
Regaip Kandili, sadece bir gece değil, aynı zamanda İslam inancında manevi olarak büyük bir anlam taşır. Bu gece, Receb ayının ilk Perşembe gecesinde idrak edilir ve Müslümanlar, Allah’a daha yakın olmak amacıyla bu geceyi ibadetle geçirirler.
İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) bu ayda daha fazla dua ve ibadet ettiği bilinir. Regaip, Arapça’da “beklentisi olan” anlamına gelir ve bu gece, Müslümanların Allah’tan af ve rahmet dilemesi için özel bir vesile olarak kabul edilir.
İbadet ve dua: Regaip Kandili’nde neler yapılır?
Regaip Kandili gecesinde, Müslümanlar genellikle geceyi ibadetle geçirmeye çalışırlar. Bu gece, Allah’a şükür etme, tövbe etme ve insanlara yardım etme yönünde yoğun bir çaba sarf edilir. Ayrıca, Müslümanlar Kuran-ı Kerim okuyarak, Allah’a yakınlaşmayı arzu ederler.
Bu gece neler yapılmalı, nasıl dua edilmeli?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip gecesinin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.
Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.
Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya, "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz." dedi.
Regaip Kandili ve üç ayların önemi
Regaip Kandili, sadece dini anlam taşımakla kalmaz, aynı zamanda Müslümanlar arasında manevi bir bağın güçlendiği önemli bir zaman dilimidir. Üç aylar boyunca, Müslümanlar daha çok ibadet eder, sadaka verir ve sosyal yardımlaşma sağlarlar. Bu zaman dilimi, toplumsal bir dayanışma ve birlikteliğin pekiştiği, manevi anlamda bir dirilişin yaşandığı bir süreçtir.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Regaip Kandili Açıklamaları
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet adresinde (www.kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilerde Reagip Kandili ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır;
Regaib kandili, üç ayların başladığını vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için Receb ayının ilk cuma gecesi kutlanır. Kur’an-ı Kerim’de, saygı gösterilmesi istenen ve savaşmanın yasaklandığı aylardan biri de Receb ayıdır. (bk. el-Bakara, 2/217; el-Mâide, 5/2; et-Tevbe 9/5, 36)
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) belirli bir gün belirtmeden bu ayda oruç tuttuğuna dair rivayetler bulunmaktadır. (bk. Ebû Dâvûd, Savm, 55 [2430]) Ancak Receb ayının her günü oruç tuttuğuna ve Regaib gecesine mahsus namazın olduğuna dair kaynaklarımızda sahih bir rivâyet bulunmamaktadır. (İbnü’l-Cevzî, el-Mevzû‘ât, 2/434-438, 576-580)
Bununla birlikte Şaban ve Ramazan ayından önce gelen Receb ayı, gerek manevî bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Miraç gecesini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için bir şükür ve sevinç kaynağıdır. Nitekim Hz. Peygamber’in, Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ettiği bilinmektedir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsât, 4/189 [3939]; Beyhâkî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534])