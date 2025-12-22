



Regaip Kandili’nin İslam dünyasındaki önemi

Regaip Kandili, sadece bir gece değil, aynı zamanda İslam inancında manevi olarak büyük bir anlam taşır. Bu gece, Receb ayının ilk Perşembe gecesinde idrak edilir ve Müslümanlar, Allah’a daha yakın olmak amacıyla bu geceyi ibadetle geçirirler.





İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) bu ayda daha fazla dua ve ibadet ettiği bilinir. Regaip, Arapça’da “beklentisi olan” anlamına gelir ve bu gece, Müslümanların Allah’tan af ve rahmet dilemesi için özel bir vesile olarak kabul edilir.



