BİM markette 23 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? Katalogda mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, giyimden elektronik eşyalara kadar geniş bir liste yer alıyor. BİM aktüel 23 Aralık 2025 kataloğu ile; Keyifçe Kabuklu Ceviz 1 Kg 199 TL, Pin Şeftali Aromalı Beyaz Çaylı İçecek 1 Litre 39,50 TL, Yenikavaklıdere Şalgam Suyu 55 TL'den raflarda olacak. İşte BİM 23 Aralık 2025 Salı indirimleri...

1 /3 BİM AKTÜEL 23 ARALIK 2025 KATALOĞU

Ülker Laviva Dolgulu Çikolata 100 gr 79 TL Keyifçe Kabuklu Ceviz 1 Kg 199 TL Tchibo Çekirdek Kahve 395 TL Pin Şeftali Aromalı Beyaz Çaylı İçecek 1 Litre 39,50 TL Yenikavaklıdere Şalgam Suyu 55 TL Dimes Cool Lime Çeşitleri 310 ml 39,50 TL Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 49,50 TL Meysu Karpuz Ve Çilek Meyveli İçecek 1 Litre 42,50 TL Sarıyer Karışık Meyve Aromalı Şekersiz Gazoz 2,5 Litre 49,50 TL Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 49,50 TL Keyifçe Zarlı Kaju 300 gr 225 TL





















2 /3 Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 379 TL

Mezzet Meze Çeşitleri 200 gr 50 TL Söke Munu Lavaş Tortilla 648 gr 49,50 TL Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 79 TL Hasata Şeker Fasulye 500 gr 149 TL Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 279 TL Kemal Kükrer Acı Biber Sosu 250 gr 59 TL Merko Gusdo Doğranmış Domates 400 gr 22,50 TL Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 34,50 TL Tamek Garnitür 550 gr 45 TL Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 360 gr 36 TL Tukaş Sos Çeşitleri 39 TL Aiko Uzak Doğu Sos Çeşitleri 55 TL





















