Call of Duty'nin geliştiricisi Vince Zampella, Ferrari kazasında hayatını kaybetti

Oyun dünyasının acı kaybı: Call of Duty, Battlefield, Titanfall, StarWars hepsinin altında imzası vardı

23:4822/12/2025, Pazartesi
Video oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Vince Zampella, Güney Kaliforniya’da meydana gelen trajik bir kazada hayatını kaybetti. Respawn Entertainment’ın kurucusu ve Call of Duty’nin geliştiricisi Infinity Ward’un eski CEO’su Zampella, Los Angeles’ın kuzeyinde Ferrari marka araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü video oyunu geliştiricisi ve Respawn Entertainment’ın kurucusu Vince Zampella, Pazar günü Güney Kaliforniya’da yaşanan korkunç bir kazada hayatını kaybetti.


Zampella, Call of Duty ve Titanfall gibi popüler serilerin arkasındaki isimlerden biri olarak tanınıyordu. Kazanın Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları’nda, Angeles Crest Otoyolu'nda saat 12:45 civarında meydana geldiği bildirildi. Zampella, 2026 model Ferrari 296 GTS'yi sürerken kontrolden çıkarak bir beton bariyere çarptı.


Kazanın detayları ve olay yeri

Zampella, Ferrari marka araçla, yolları sarp ve virajlı olan bölgede kayarak bariyere çarpması sonucu araçta mahsur kaldı ve çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen ilk açıklamalara göre, Zampella'nın yolcu olarak yanında bulunan kişi ise hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araç, son teknoloji hibrit motoru ve güçlü V-6 motoruyla dikkat çekiyordu. Tanıklar, kazayı kaydederek yetkililere teslim etti, ancak olayın tam nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.


Zampella'nın oyun dünyasındaki yeri

Vince Zampella, video oyun sektöründe uzun yıllar boyunca büyük bir etki yaratan bir isimdi. 2010 yılında Respawn Entertainment’ı kurarak, sektörün en çok bilinen ve sevilen oyunlarından bazılarını piyasaya sürdü. 2017 yılında EA tarafından satın alınan Respawn, Apex Legends, Titanfall ve STAR WARS Jedi: Fallen Order gibi oyunlarla adından sıkça söz ettirdi. Zampella, aynı zamanda Battlefield serisinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynayan EA stüdyosunun başında bulunmuştu.


Zampella’nın kaybı, oyun dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. EA ve Respawn Entertainment, ölüm haberi üzerine açıklamalar yaparak, Zampella’nın sektöre yaptığı katkıları vurguladılar. Ancak, ailesinden ve yakın çevresinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer kaza yerinde kapsamlı incelemeler yapmaya devam ediyor.

