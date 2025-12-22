Call of Duty'nin geliştiricisi Vince Zampella, Ferrari kazasında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü video oyunu geliştiricisi ve Respawn Entertainment’ın kurucusu Vince Zampella, Pazar günü Güney Kaliforniya’da yaşanan korkunç bir kazada hayatını kaybetti.





Zampella, Call of Duty ve Titanfall gibi popüler serilerin arkasındaki isimlerden biri olarak tanınıyordu. Kazanın Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları’nda, Angeles Crest Otoyolu'nda saat 12:45 civarında meydana geldiği bildirildi. Zampella, 2026 model Ferrari 296 GTS'yi sürerken kontrolden çıkarak bir beton bariyere çarptı.





Kazanın detayları ve olay yeri

Zampella, Ferrari marka araçla, yolları sarp ve virajlı olan bölgede kayarak bariyere çarpması sonucu araçta mahsur kaldı ve çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen ilk açıklamalara göre, Zampella'nın yolcu olarak yanında bulunan kişi ise hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araç, son teknoloji hibrit motoru ve güçlü V-6 motoruyla dikkat çekiyordu. Tanıklar, kazayı kaydederek yetkililere teslim etti, ancak olayın tam nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.





Zampella'nın oyun dünyasındaki yeri

Vince Zampella, video oyun sektöründe uzun yıllar boyunca büyük bir etki yaratan bir isimdi. 2010 yılında Respawn Entertainment’ı kurarak, sektörün en çok bilinen ve sevilen oyunlarından bazılarını piyasaya sürdü. 2017 yılında EA tarafından satın alınan Respawn, Apex Legends, Titanfall ve STAR WARS Jedi: Fallen Order gibi oyunlarla adından sıkça söz ettirdi. Zampella, aynı zamanda Battlefield serisinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynayan EA stüdyosunun başında bulunmuştu.



