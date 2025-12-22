Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri belli oldu mu?

TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri belli oldu mu?

11:3422/12/2025, الإثنين
G: 22/12/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru süreci tamamlandı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında inşa edilen konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan TOKİ, yapımı tamamlanan sosyal konutların teslimlerine de aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda başta Bilecik, Burdur, Kahramanmaraş, Bursa, Çankırı, Hatay ve Manisa olmak üzere birçok ilde vatandaşlar yeni yuvalarına kavuştu. TOKİ kura sonuçlarıyla birlikte 2+1 ve 3+1 konut tiplerine ilişkin hak sahibi isim listeleri de ilan edildi.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”nde başvurular tamamlandı. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında il il gerçekleştirilecek. Konutların teslimlerine Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor. Bu süreçte TOKİ, halihazırda tamamlanan sosyal konut projelerinde teslimatlara devam ediyor. TOKİ kura çekilişi sonucunda hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor. Kura sonuçları ile başta Bilecik, Burdur, Kahramanmaraş, Bursa, Çankırı, Hatay, Manisa, Adana, İzmir, Antalya, Konya, Şanlıurfa ve birçok ilde vatandaşlar sıcak evlerine taşındı. İşte TOKİ kurası 2+1 ve 3+1 konut tipi çekiliş sonuçları ile asil ve yedek hak sahipleri isim listesi.

BİLECİK BOZÜYÜK YENİMAHALLE ARSA BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURDUR GÖLHİSAR YUSUFCA KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI


MANİSA SALİHLİ DURASILLI KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ kurası
#TOKİ kura sonuçları
#TOKİ sosyal konut kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Aralık 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları