81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru süreci tamamlandı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında inşa edilen konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan TOKİ, yapımı tamamlanan sosyal konutların teslimlerine de aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda başta Bilecik, Burdur, Kahramanmaraş, Bursa, Çankırı, Hatay ve Manisa olmak üzere birçok ilde vatandaşlar yeni yuvalarına kavuştu. TOKİ kura sonuçlarıyla birlikte 2+1 ve 3+1 konut tiplerine ilişkin hak sahibi isim listeleri de ilan edildi.

13 /50 BİLECİK BOZÜYÜK YENİMAHALLE ARSA BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

26 /50 BURDUR GÖLHİSAR YUSUFCA KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

37 /50 KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI



49 /50 MANİSA SALİHLİ DURASILLI KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN