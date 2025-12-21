Yeni Şafak
Hangisi denizcilikte yelkenleri toplama anlamına gelen bir terimdir? Milyoner'de haftanın 500 bin TL'lik sorusu açıldı

22:5921/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster yarışması 1201. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı programda bir Burak Aksu isimli yarışmacı, 500 bin TL'lik 11. soruya ulaştı. İşte Hangisi denizcilikte yelkenleri toplama anlamına gelen bir terimdir? sorusunun yanıtı.

SORU: Hangisi denizcilikte yelkenleri toplama anlamına gelen bir terimdir?

CEVAP: C: Karga

A: Kedi

B: Kelebek

C: Karga

D: Tilki


Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.


Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Bilgi yarışması
#denizcilikte yelkenleri toplama
