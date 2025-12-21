Ankara’da su kesintilerine ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri yaşanırken, bugün hangi bölgelerde suların kesileceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Beyazıt Yıldırım, Yeşiltepe ve Karaağaç Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin etkilenmesi bekleniyor. Peki, 21 Aralık’ta Ankara’da ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte ASKİ’nin bugüne ilişkin planlı kesinti programı.

2 /5 AKYURT Arıza Tarihi: 20.12.2025 08:20:00 Tamir Tarihi: 21.01.2026 12:00:00 Detay: Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda yaşanan azalmadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Mahallesi.

3 /5 MAMAK Arıza Tarihi: 20.12.2025 15:15:00 Tamir Tarihi: 21.12.2025 04:00:00 Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (20.12.202/21.12.2025) tarihinde Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Başak, Ekin, Bostancık, Karaağaç, Altıağaç , Hüseyin Gazi, Harman, Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Şahintepe , Şirintepe, Mutlu, Kutlu, Ege, Şafaktepe, Balkiraz Mehtap mahallelerinde 15.10 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir.

4 /5 Etkilenen Yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Başak, Ekin, Bostancık, Karaağaç, Altıağaç , Hüseyin Gazi, Harman, Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Şahintepe , Şirintepe, Mutlu, Kutlu, Ege, Şafaktepe, Balkiraz, Mehtap, Abidinpaşa,Duralialıç,Cengizhan,Boğaziçi mah üst kotları.