Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Rizespor karşısında üç puanı tek golle aldı | ÖZET

Beşiktaş Rizespor karşısında üç puanı tek golle aldı | ÖZET

21:5820/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Milot Rashica (sağ 2) attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Milot Rashica (sağ 2) attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takım maçı Milot Rashica'nın golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ederken Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım rakibini Rashica'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken Çaykur Rizespor ise 18'de kaldı.


Rafa döndü


Bir süredir takımla çalışmalara katılan ancak kadroya girmeyen Rafa Silva, Beşiktaş'ın Rizespor'la oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. Portekizli futbolcu, mücadelede forma giymedi.


Beşiktaş - Rizespor maçı ilk 11'leri


Beşiktaş:
Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.
Rizespor:
Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.


30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.


45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.


Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

64. dakikada Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.


Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







#Süper Lig
#Beşiktaş
#Rizespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?