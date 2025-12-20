Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takım maçı Milot Rashica'nın golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ederken Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım rakibini Rashica'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken Çaykur Rizespor ise 18'de kaldı.
Rafa döndü
Bir süredir takımla çalışmalara katılan ancak kadroya girmeyen Rafa Silva, Beşiktaş'ın Rizespor'la oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. Portekizli futbolcu, mücadelede forma giymedi.
Beşiktaş - Rizespor maçı ilk 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
64. dakikada Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.