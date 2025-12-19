'8 BİN 448 KİŞİ GÖREV YAPACAK'





ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Sınavlarının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testine 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 aday başvuru yaptı. 2025’in son Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 266, YDUS 2'nci Dönem’e 4 bin 522 aday başvurdu. e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için toplam 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı" dedi.