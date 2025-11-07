En güzel Cuma mesajları ve sözleri, Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Camide cemaatle namazını kılacak olan Müslümanlar her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerine en güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2025

Cuma günü tırnağını kesen kimse, bir hafta,belalardan emin olur inş.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hayırlı Cumalar.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

Cuma gününde farz olan cuma namazından başka şu hususların yapılması sünnet kabul edilmiştir: Boy abdesti almak (bazı âlimlere göre farzdır), bıyıkları kısaltma, tırnak kesme vb. bedenî temizlikleri yapmak, misvak veya fırça ile dişleri temizlemek, güzel elbise giymek, güzel koku sürünmek, camiye erkenden gitmek, Kehf sûresini okumak, camileri temizleyip kokulandırmak, sabah namazında Secde ve Dehr sûrelerini, cuma namazında ise Cum‘a ve Münâfikūn veya A‘lâ ve Gāşiye sûrelerini okumak, çokça dua ve zikir yapmak, Hz. Peygamber’e salâtüselâm getirmek.

CUMA SURESİ OKUMANIN FAYDALARI VE FAZİLETLERİ

Cuma Suresi faziletleri en fazla olan sureler arasında yer alıyor. Bu sureyi kısmeti kapalı olan kişilerin düzenli okumasının büyük faydası bulunuyor. Bu kişilerin günde 3, 5 ve 7 defa okuduklarında Allah'ın izni ile kişilerin kısmetlerinin açılacağına inanılır. Aynı zamanda okumaya devam eden kişi eğer bekar ise bu kişiler kısa sürede evlenir.

Dargın eşler aralarının düzelmesi için bu sureyi okuyabilirler. Günde 3 ya da 7 defa okunması dargınlıkları ortadan kaldırır. Cuma Suresi'nin 4. Ayeti bir yere asılır ise oraya büyük bereket gelir. O yer Allah tarafından her felaketten korunur.

CUMA SURESİ KAÇ AYETTİR?

Cuma Suresi kısa sureler arasında yer alıyor. 11 ayetten oluşan bir suredir. Sure Sebbeha kelimesi ile başlar. Bu sure aynı zamanda Müsebbihat sureleri arasında bulunuyor. Mushaftaki sıralaması 62'dir. İniş sırası ise 110. Suredir. Sure 28. Cüz içerisinde yer alır. Medine döneminde nazil olan sureler arasında yer alıyor.

