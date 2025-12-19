ASKİ, 19 Aralık Cuma günü Ankara’da birçok ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve suyun geleceği ilçe ve saatler.

Ankara'da su kullanıcılarını ilgilendiren planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, 19 Aralık 2025 birçok ilçede etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu.

ASKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ Hilal Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Oran Mahallesi, Dumlupınar (Aşağı Dikmen) Mahallesi

Bu mahallelerde yaşayan aboneler, belirtilen saatler arasında su hizmetinden faydalanamayacak.








