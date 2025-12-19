Yeni Şafak
19 ARALIK 2025 ASKİ SU KESİNTİSİ! Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? | Hangi ilçelerde sular kesilecek?

15:5819/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
ASKİ, 19 Aralık Cuma günü Ankara’da birçok ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve suyun geleceği ilçe ve saatler.

Ankara’da su kullanıcılarını ilgilendiren planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, 19 Aralık 2025 birçok ilçede etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu.

ASKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ

Hilal Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Oran Mahallesi, Dumlupınar (Aşağı Dikmen) Mahallesi


Bu mahallelerde yaşayan aboneler, belirtilen saatler arasında su hizmetinden faydalanamayacak.





Ekipler Sahada Çalışıyor

ASKİ Ankara yetkilileri, arızayı en kısa sürede çözebilmek için saha ekiplerinin aralıksız çalıştığını duyurdu. Kesinti süresince abonelerden sabır ve anlayış bekleniyor.





