Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 18 Aralık Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları

15:4618/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ile İtalya Süper Kupa yarı final ve Azerbaycan Premier Ligi maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir’i ağırlayacak. Temsilcimiz Samsunspor ise Mainz ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ile Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası için mücadele edecek. İşte bugün oynanacak maçlar.

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bugün kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Samsunspor deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Galatasaray - Rams Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası için kozlarını paylaşacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? İşte 18 Aralık Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları.

18 Aralık bugün kimin maçı oynanacak?

17:30 Gençlerbirliği - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:30 Sabah Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

20:30 Galatasaray - Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV

22:00 Napoli - Milan İtalya Süper Kupa Yarı Final TRT Spor

23:00 AEK - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 AEK Larnaca - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 AZ Alkmaar - Jagiellonia UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 NK Celje - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 Crystal Palace - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 2

23:00 Dinamo Kiev - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 FC Lausanne - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor

23:00 Legia Varşova - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 Mainz - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

23:00 Omonia - Rakow Czestochowa UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 Shakhtar Donetsk - Rijeka UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 4

23:00 Shamrock Rovers - Hamrun UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 Sigma Olomouc - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 Slovan Bratislava - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

23:00 Sparta Prag - Aberdeen UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 3

23:00 Strasbourg - Breidablik UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 1

23:00 Rayo Vallecano - FC Drita UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5

23:00 Zrinjski - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor tabii Spor 6

