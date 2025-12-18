Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aslan kupaya galibiyetle başladı: Galatasaray 1-0 Başakşehir (ÖZET)

Aslan kupaya galibiyetle başladı: Galatasaray 1-0 Başakşehir (ÖZET)

22:2518/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmed Kutucu'nun gol sonrası yaşadığı sevinç.
Ahmed Kutucu'nun gol sonrası yaşadığı sevinç.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.


RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.


Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar grup aşamasına üç puanla başladı. Cimbom, bir sonraki maçında 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk olacak.


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Galatasaray:
Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz, Sara, Sane, İlkay, Ahmed Kutucu, Icardi.
Başakşehir:
Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Sallai’nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

22. dakikada Sane’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Shomurodov’un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Yerden gelen şuta soluna uzanarak müdahale eden kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Barış Alper, sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale önünde Icardi’nin vuruşunda top kaleci Muhammed’ten döndü. Pozisyonun devamında Icardi, dar açıdan bir kez daha vurdu, kaleci Muhammed direk dibinde dokunarak topu kornere gönderdi.

64. dakikada Brnic, sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda’nın dokunduğu top kaleye yöneldi, kaleci Günay topu son anda çıkardı. Pozisyonun devamında Arda, topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Hamza’nın savunma arkasına attığı uzun pasa Bertuğ hareketlendi. Bu oyuncunun kaleci Günay’ı çalımlamaya çalıştığı esnada Sanchez araya girerek topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada sol kanattan Ebosele topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Bertuğ’un kafa vuruşunda kaleci Günay topu çıkardı.


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
Galatasaray - Başakşehir maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK HAFTA SONUÇLARI

#Galatasaray
#Başakşehir
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları