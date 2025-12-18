A101 market Aralık ayı kampanyalarına tam gaz devam ediyor. 18 Aralık 2025 Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler listesini sizler için sunduk. Bu Perşembe A101’de gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine kadar onlarca indirimli ürün avantajlı fiyatlarıyla mağazalardaki yerini aldı. Bu hafta A101’e hangi ürünler geldi? İşte 18 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünleri ve indirimler.