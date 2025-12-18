Yeni Şafak
A101 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101 market Aralık ayında indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. A101 market 18 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler fiyat listesini sizler için derledik. Bu Perşembe günü A101 mağazalarında onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı. A101’de bu hafta hangi ürünlerde kampanya var, hangi fırsatlar sizleri bekliyor? İşte A101 18 Aralık 2025 indirimleri.

A101 market Aralık ayı kampanyalarına tam gaz devam ediyor. 18 Aralık 2025 Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler listesini sizler için sunduk. Bu Perşembe A101’de gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine kadar onlarca indirimli ürün avantajlı fiyatlarıyla mağazalardaki yerini aldı. Bu hafta A101’e hangi ürünler geldi? İşte 18 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünleri ve indirimler.

18 Aralık A101 aktüel kataloğu

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Onvo 55' Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL

Toshiba 50' 4K VIDAA Tv 15.999 TL

REGAL Cam Ankastre Set 3'lü 16.999 TL

Flavel Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL

Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi 17.599 TL

Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 10.999 TL

Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

Kiwi Türk Kahve Makinesi 999 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirci 849 TL

Kiwi Cam Temizleme Robotu 3.799 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.699 TL

Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 999 TL

English Home Airfryer 1.999 TL

Kiwi El Blender Seti 949 TL

Kiwi Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı 899 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

JWIN Tam Boy Keman 2.499 TL

Oyuncak Pilli Gitar 269 TL

Oyuncak Bloklar 38 Parça 169 TL

Oyuncak Şatolu Mutfak Seti 549 TL

Thull Gaming Klavye 349 TL

Thull Gaming Hoparlör 599 TL

Thull Gaming Mouse 249 TL

Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 129 TL

Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 179 TL

Aurora Çay Tabağı 6'lı 199 TL

Echo Kase 4'lü 119 TL

Luna Sürahi 149 TL

Nehir Servis Gereçleri 145 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL

Melamin Tepsi 129 TL

Cam Çerezlik 24,50 TL

Pasta Tabağı 6'lı 279 TL

Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL

Çöp Kovası 59,50 TL

7 Parça Saklama Kabı 135 TL

Büyük Makyaj Organizeri 169 TL

5 Çekmeceli Organizer 299 TL

Cam Kap Taşıma Çantası 299 TL

Tüy Toplama Rulosu 3'lü 79,50 TL

Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 39,50 TL

Çekmeceli Mini Organizer 69,50 TL

Çekmeceli Takı Organizeri 449 TL

Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL

Klozet Fırçası 99,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 99,50 TL

Kadın Çanta 419 TL

Kadın Suni Deri Kemer 2'li 139 TL

Tiran Bilek Askılı Kadın Cüzdan 249 TL

Erkek %100 Deri Kemer 199 TL

%100 Deri Kevin Erkek Klasik Cüzdan 429 TL

English Home Çift Kişilik Yorgan 499 TL

English Home Tek Kişilik Yorgan 399 TL

English Home Yastık 129 TL

Çift Kişilik Alez 149 TL

Tek Kişilik Alez 99,50 TL

