İsrail PKK kılığına girdi: 'Terörsüz Türkiye'yi hedef alıyor

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını amaçlayan Terörsüz Türkiye sürecine karşı, İsrail kaynaklı organize bir psikolojik savaş yürütüldüğü tespit edildi. Elde edilen bulgulara göre, İsrail’in özellikle “Kürt-İsrail kardeşliği” teması üzerinden Türkiye’nin iç barışını hedef alan bir propaganda faaliyeti yürüttüğü, bu faaliyetin merkezinde ise Netanyahu kabinesinde yer alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin bulunduğu belirlendi.





DİASPORA BAKANI ORGANİZE EDİYOR

İsrail’in, düşman olarak gördüğü ülkelerde ayrılıkçı fay hatlarını kaşıma stratejisi kapsamında, Türkiye’nin en hassas başlıklarından biri olan Kürt meselesine doğrudan müdahil olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin sosyal medya paylaşımlarında ağırlıklı olarak Türkiye’nin Kürt meselesi, Suriye politikası, Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs başlıklarını hedef alan söylemler kullandığına dikkat çekildi. İsrail’de daha önce bu alanda görev alan isimlerin geri planda kaldığı, Chikli’nin ise daha radikal bir çizgiyle süreci bizzat yönlendirdiği vurgulandı. Bu durumun, İsrail’in bölgede uzun vadeli bir aparat olarak gördüğü “Kürdistan projesinin”, Terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen çözüm arayışları nedeniyle devre dışı kalmasından duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığı değerlendirildi.

Amichai Chikli





HESAPLAR AVRUPA MERKEZLİ

PKK’ya yönelik silah bırakma çağrılarının yoğunlaştığı dönemde başlatılan incelemelerde, sosyal medyada faaliyet yürüten ve kendilerini “Kürdistan destekçisi” olarak tanımlayan hesapların organize biçimde hareket ettiği belirlendi. Yapılan teknik analizlerde, bu hesapların önemli bölümünün Avrupa merkezli IP’ler üzerinden yönetildiği, paylaşımlarda ortak dil, tema ve zamanlama kullanıldığı tespit edildi. İlk etapta 60 civarında hesabın bu organize ağın parçası olduğu ortaya çıktı.





SABOTE GİRİŞİMİ

İncelemelerde söz konusu hesapların, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeyi amaçlayan benzer söylemleri sistematik biçimde kullandığı görüldü. Paylaşımlarda, “Kürdistan-İsrail kardeşliği”, “Kürtlerin koruyucusu İsrail”, “Dürzi-Kürt-İsrail birliği” ve “Liderimiz Mazlum Kobani” gibi temalar dikkat çekti. Bu hesapların, “İsrail bu barbar Türk devletiyle aynı kefeye konulamaz” gibi ifadelerle Kürt toplumunu manipüle etmeye çalıştığı, İsrail’in Dürzilere verdiği desteğin özellikle abartılarak Kürtler için İsrail’le bağ kurmanın zorunlu olduğu algısının oluşturulmak istendiği kaydedildi.





ÖCALAN YERİNE KOBANİ KARTI

Terör örgütü PKK’nın silahlı yöntemlerle sonuç alamadığını görerek Türkiye ile çözüm arayışına girmesinin, İsrail destekli bu propaganda ağını rahatsız ettiği belirtildi. Bu nedenle, propaganda hattının terörist başı Abdullah Öcalan yerine YPG elebaşı Mazlum Kobani’yi öne çıkaran bir çizgiye kaydırıldığı ifade edildi. Bu yön değişikliğinin, İsrail’in bölgedeki planlarının Terörsüz Türkiye sürecinde sağlanacak bir uzlaşıyla tamamen boşa çıkma ihtimalinden duyduğu kaygının göstergesi olduğu vurgulandı.





Fenomenlere para akıttılar

İsrail’in etki operasyonlarının yalnızca sosyal medya hesaplarıyla sınırlı olmadığı, ücretli içerik kampanyalarıyla da uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığına dikkat çekiliyor. Önceki aylarda ortaya çıkan bilgilere göre, İsrail’in Batılı sosyal medya fenomenlerine kişi başı yaklaşık 7 bin dolar karşılığında İsrail’i olumlu gösteren içerikler paylaşmaları yönünde teklifler götürdüğü belirlendi. Bu kapsamda fenomenlere, paylaşmaları için önceden hazırlanmış metinler, görseller, videolar ve etiketler verildiği, böylece koordineli bir propaganda faaliyeti yürütüldüğü ortaya çıktı.

BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasından sonra ABD’li İsrail yanlısı fenomenlerle kapalı bir toplantı gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “anlatı savaşında” İsrail’i desteklemelerini istedi. Ayrıca, İsrail merkezli dijital psikolojik operasyonlara ilişkin geçmiş örneklere de yer verildi. Buna göre, 2016-2019 yılları arasında FBI tarafından yürütülen soruşturmalarda, İsrail merkezli Psy-Group’un ABD seçimlerine müdahale etmeye yönelik dijital psikolojik operasyonlar yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Eski İsrail istihbarat birimi 8200’ün subayları tarafından yönetilen şirketin, binlerce sahte hesap kullanarak farklı milliyetlere ait aksan ve kimlikleri taklit ettiği, kamuoyunu etkilemeye ve seçmen davranışlarını yönlendirmeye yönelik sanal bir “alternatif gerçeklik” ürettiği tespit edildi.



