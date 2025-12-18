Yeni Şafak
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık anlaşma

04:0018/12/2025, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ülke tarihinin en büyüğü" olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu. "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu söylediği anlaşmadan elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini belirten Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü. Netanyahu, "Daha hoş sürprizler olacak" diye konuştu.


