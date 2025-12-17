İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi alıkoydu

Ramallah , Nablus, Tulkerim ve El Halil kentlerinde de gözaltılar olduğu aktarılan açıklamada, bu esnada Filistinlilerin ailelerine karşı kötü muamelede bulunulduğu, ev ve mülklerini hedef alan kasıtlı tahrip ve yıkım eylemlerinin yapıldığı kaydedildi.