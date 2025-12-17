Yeni Şafak
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi alıkoydu

14:3617/12/2025, Çarşamba
AA
Batı Şeria'da İsrail zulmü
Batı Şeria'da İsrail zulmü

Soykırımcı İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 40 Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü baskınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da dün akşam saatlerinden bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Baskınların ağırlıklı olarak Selfit, Cenin ve Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığı,
Ramallah , Nablus, Tulkerim ve El Halil kentlerinde de gözaltılar olduğu aktarılan açıklamada, bu esnada Filistinlilerin ailelerine karşı kötü muamelede bulunulduğu, ev ve mülklerini hedef alan kasıtlı tahrip ve yıkım eylemlerinin yapıldığı kaydedildi.

"İşgal güçlerinin bu baskınlar sırasında çeşitli bölgelerde bir dizi baskıcı politikalar izlediğini, bunların başında ise birçok kentte onlarca aileyi hedef alan sistematik saha sorgulaması politikasının geldiği" ifade edilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'deki soykırıma başlamasından bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 21 bin kişiyi gözaltına aldığı paylaşıldı.





