Batı Şeria kontrol noktalarıyla boğuluyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve civardaki köylere bir haftadır operasyonlar düzenlemesi sonucu aralarında bebeklerin de bulunduğu 17’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalcilerin Batı Şeria’daki mahallelere ses bombası ve zehirli gaz atarak çok sayıda Filistinlinin boğulmasına neden oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Batı Şeria’da hayatı felç eden kontrol noktalarının sayısı artarken bu kontrol noktalarındaki geçişler de bir o kadar zorlaşıyor. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler tarafından Filistinlilerin hareketlerinin gözlemlenmesi ve kontrol edilmesi için Batı Şeria’nın kuzeyinden güneyine kadar 898 askeri kontrol noktası oluşturuldu. Yıl başından bu yana 17 kontrol noktası kurularak Filistinlilerin yaşamı daha da zorlaştırıldı. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, Cenin Kampı'na işgalcilerin sürekli takviye gönderdiğini belirtti.

İşgalcilerin birçok yönden Cenin Kampını ve etrafını ateş çemberine çevirdiğini belirten Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, “İşgalciler 7 günden beri Cenin kampı ve çevresine yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Hedef alınan evler bombalanıyor ve yakılıyor, çok ciddi boyutta saldırılar gerçekleşiyor. Yıkımın boyutu çok büyük, altyapıya yönelik saldırılar çok ciddi şekilde devam ediyor. Cenin Kampı'ndaki saldırılarını artırmak için işgalciler sürekli askeri takviyeler gönderiyor. Kamp içinde her gün Filistinlilerin evleri hedef alınarak havaya uçuruluyor” diyerek işgalcilerin saldırganlığının ciddi oranda arttığını vurguladı. Cenin Kampı'na gazetecilerin girişlerinin engellendiğini belirten Vali Abu Rubb, bu şekilde İsrail saldırganlığının bilinmesinin engellediğini anlattı. Abu Rubb, “Cenin Kampı'ndan göç eden Filistinlilerin sayısı 3 bine ulaştı. Yerinden edilmiş kişiler için valiliğimiz seferber oldu. Köy meclisinde ve belediyelerde barındırılmak üzere ayarlandı. Kampta durum çok ama çok kötü çünkü tam olarak ne olup bittiğini bilmiyoruz. Çünkü işgal gazetecilerin içeri girip insanlara, evlere karşı işlenen suçları haber yapmasını dahi engelliyor ve tüm altyapı yok ediliyor" diye konuştu.