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Beyaz Saray duyurdu: Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes uzatıldı

Beyaz Saray duyurdu: Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes uzatıldı

09:5527/01/2025, Pazartesi
DHA
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Lübnan ile işgalci İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.
Lübnan ile işgalci İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.

ABD, Lübnan ve işgalci İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatıldığını duyurdu.


Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada
, “ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek”
denildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağı da aktarıldı.


Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.


İsrail'in 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile işgalci İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.


Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.


Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail güçleri, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.


İsrail güçleri, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.


#ABD
#Lübnan
#İsrail

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