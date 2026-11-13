İran'dan ABD'ye misilleme: Hürmüzgan eyaletinde İHA düşürüldü

İsrail'e karşı harekete geçin!

Formula 1'in yedi kez dünya şampiyonu olan efsane pilotu Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretin ardından Gazze'deki insani krize dikkat çekti. İsrail'in soykırım işlediğini belirten ve insani yardımların girişini engellemesine sert tepki gösteren Hamilton, dünyaya çağrıda bulunarak, “Bunun hiçbir bahanesi olamaz” dedi. Hamilton bir Filistinli aileyi de ziyaret ederek hediyeler verdi.