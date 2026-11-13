İran'dan ABD'ye misilleme: Hürmüzgan eyaletinde İHA düşürüldü

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA, Sirik kentine bağlı Kuhestek bölgesi yakınlarında İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.
Ülkenin resmi ajansı IRNA, dün gece Sirik kentinin "düşman saldırısına" uğradığını bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da söz konusu saldırıya misilleme olarak ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.
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