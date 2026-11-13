İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yürüteceği olası girişimlere katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısında bulundu.

Bekayi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki açıklamasında Kore atasözüne atıf yaptı. “Leylekten sonra uçmaya çalışan serçe sonunda bacaklarını kırar.” ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, ülkesine yönelik saldırgan eylemlere veya ekonomik yaptırımlara doğrudan ya da dolaylı katılımın; deniz kuvvetlerinin konuşlandırılması, askeri ve lojistik teçhizat sağlanması ile personel desteğini de kapsadığını belirtti.

Reklam Reklam

Bekayi'ye göre böyle bir katılım, İran'a karşı ABD saldırganlığına ortaklık teşkil eden düşmanca ve yasa dışı bir eylem olacak. Bekayi, “Söz konusu girişimler Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasını ihlal edecek ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararında yer alan saldırganlık eylemi tanımına girecek” dedi.

Uluslararası hukuk vurgusu

Bekayi, ABD'nin olası girişimleri için deniz güvenliğini sağlama veya seyrüsefer özgürlüğünü koruma gerekçesinin öne sürüldüğünü aktardı. “Seyrüsefer özgürlüğünü koruma” veya “korsanlıkla mücadele” gibi gerekçelerin eylemlerin yasa dışı ve düşmanca niteliğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Bekayi, “Mesajımız net; ABD ile yapılan hiçbir ikili anlaşma veya taahhüt, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal etmek ya da İran'a karşı ABD-İsrail askeri saldırganlığına katılmak için meşru dayanak oluşturamaz. Bu tür yasa dışı girişimlere herhangi bir şekilde katılacak devletler doğacak sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenecek” değerlendirmesinde bulundu.