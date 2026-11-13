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Cendereden savaşla çıkmak istiyor

Dış Haberler04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Netanyahu İran’a saldırıya hazırlanıyor, Eisenkot karşı duruyor.

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan seçimlerde, parlamentodaki (Knesset) çoğunluğu kaybeden ve hükümeti kurma görevinin rakibi Gadi Eisenkot’a verilmesiyle birlikte koltuğu da tehlikeye giren Başbakan Binyamin Netanyahu, içine düştüğü cendereden İran’a karşı savaş başlatarak çıkmak istiyor.

Haaretz gazetesinin yazarı Amos Harel, gazetedeki analizinde, Eisenkot’un Netanyahu'ya acil olmayan askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulunduğunu belirterek, “Netanyahu’nun ise savaşı içine düştüğü krizden çıkış yolu olarak gördüğünü” vurguladı. Analizinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de savaşa karşı olduğunu belirten Harel, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için her yolu denediği değerlendirmesine yer verdi. Netanyahu’nun seçim öncesi ve sonrasındaki girişimleri de İran’a karşı savaşı yeniden başlatma konusundaki istekliliğini ortaya koyuyor.

TRUMP İLE YİNE KAVGA ETTİ

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) iddiasına göre, Netanyahu liderliğindeki hükümetin Güvenlik Kabinesi, bir ayı aşkın süredir toplantı yapamamasına rağmen orduya savaş için hazırlıkları artırma talimatları veriyor. Bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump’ı savaşa ikna etmeye çalışan Netanyahu, başarısız oldukça baskıyı daha fazla hissediyor. Yedioth Ahronoth'un iddiasına göre, Netanyahu, geçtiğimiz hafta sonu kesin olarak reddedilince ABD Başkanı ile yeni bir tartışma yaşadı. Gazete, ikilinin telefonda birbirine seslerini yükselttiğini ve “cehennem çığlıkları” attığını öne sürdü.


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İsrail'de Netanyahu hükümetinin İran'a savaş açma yetkisi tartışılıyor
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ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok
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Trump ile Netanyahu telefonda birbirlerine girdi: Cehennemden fırlamış gibi...

Başlıklar :Gadi EisenkotİsrailNetanyahu
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Cendereden savaşla çıkmak istiyor
Netanyahu İran’a saldırıya hazırlanıyor, Eisenkot karşı duruyor.
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