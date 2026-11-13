Cendereden savaşla çıkmak istiyor

Haaretz gazetesinin yazarı Amos Harel, gazetedeki analizinde, Eisenkot’un Netanyahu'ya acil olmayan askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulunduğunu belirterek, “Netanyahu’nun ise savaşı içine düştüğü krizden çıkış yolu olarak gördüğünü” vurguladı. Analizinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de savaşa karşı olduğunu belirten Harel, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için her yolu denediği değerlendirmesine yer verdi. Netanyahu’nun seçim öncesi ve sonrasındaki girişimleri de İran’a karşı savaşı yeniden başlatma konusundaki istekliliğini ortaya koyuyor.

TRUMP İLE YİNE KAVGA ETTİ

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) iddiasına göre, Netanyahu liderliğindeki hükümetin Güvenlik Kabinesi, bir ayı aşkın süredir toplantı yapamamasına rağmen orduya savaş için hazırlıkları artırma talimatları veriyor. Bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump’ı savaşa ikna etmeye çalışan Netanyahu, başarısız oldukça baskıyı daha fazla hissediyor. Yedioth Ahronoth'un iddiasına göre, Netanyahu, geçtiğimiz hafta sonu kesin olarak reddedilince ABD Başkanı ile yeni bir tartışma yaşadı. Gazete, ikilinin telefonda birbirine seslerini yükselttiğini ve “cehennem çığlıkları” attığını öne sürdü.

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