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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'deki bir ABD erken uyarı radarını vurduğu yönündeki iddiasını yalanladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları'nın bugün Bahreyn'deki bir ABD erken uyarı radarına saldırdığı yönündeki iddianın yalanlandığı belirtildi.

İki saldırı İHA'sı düşürüldü

Açıklamaya göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'e doğru 2 tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Her iki araç da ABD güçleri tarafından düşürüldü.

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Yaralanma ya da hasar yok

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmediği aktarıldı.