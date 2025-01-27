İsrail çekiliyor: Gazzelilerin kuzeye geri dönüşü sürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti. Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı. Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.