İsrail çekiliyor: Gazzelilerin kuzeye geri dönüşü sürüyor

İşgalci İsrail, krizin çözüldüğünü ve tampon bölgeye çekileceklerini duyurdu. Filistinlilerin TSİ 08.00’den itibaren Gazze’nin güneyinden kuzeyine geçişine, araçların ise TSİ 09.00’dan sonra izin verileceği açıklandı.
Soykırımvı İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti. Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı. Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.
Neden kriz çıkmıştı?
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda "Arbel Yehud" isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.
Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.