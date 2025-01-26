AK Parti Sözcüsü Çelik'ten anlamlı mesaj: Gazze halkının Leyle-i Miracını tebrik ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletin, İslam dünyasının ve Gazze halkının Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milletimizin, İslam dünyasının ve bilhassa Gazze halkının Leyle-i Miracını tebrik ediyoruz. Bu mübarek gece Gazze için zaferler, milletimiz ve tüm insanlık tüm insanlık için hayırlar getirsin. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.