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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten anlamlı mesaj: Gazze halkının Leyle-i Miracını tebrik ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten anlamlı mesaj: Gazze halkının Leyle-i Miracını tebrik ediyoruz

13:3526/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miraç Gecesi mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miraç Gecesi mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Miraç Gecesi için bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Gazze vurgusu yapan Çelik, mesajında "Bu mübarek gece Gazze için zaferler, milletimiz ve tüm insanlık tüm insanlık için hayırlar getirsin. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletin, İslam dünyasının ve Gazze halkının Miraç Kandili'ni tebrik etti.


Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milletimizin, İslam dünyasının ve bilhassa Gazze halkının Leyle-i Miracını tebrik ediyoruz. Bu mübarek gece Gazze için zaferler, milletimiz ve tüm insanlık tüm insanlık için hayırlar getirsin. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.




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