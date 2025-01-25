Mübarek üç aylardan Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç gecesi bu sene 26 Ocak pazar günü idrak edilecek. Tüm dünya Müslümanlarının ibadetlerle değerlendireceği bu özel gecenin nasıl vuku bulduğu da merak edilen konulardan. Diyanet'in yayımladığı kaynaklar doğrultusunda Miraç gecesinin nasıl gerçekleştiğini ve bu günde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu yazımızda sizlere aktarıyoruz. İşte 2025 Miraç gecesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

2025 MİRAÇ GECESİ NE ZAMAN? BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Miraç gecesi 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİ NEDİR, NE OLMUŞTUR?

Miraç, Mekke döneminde, zorlu bir dönemde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da cennete yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin felsefe dolu eserlerini gördüğü yolculuğu anlamına gelir.

Yeryüzündeki iki mübarek mabed olan Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'dan göklere doğru yapılan bu kutlu yolculuk, varlığın manasına ve iliğine yapılan samimi ve ciddi bir yolculuktur, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığın önünde açılmış bir ufuktur. Allah'ın inceliğine, lütfuna, büyüklüğüne ve kudretine muhteşem bir şekilde şahit olun.

MİRAÇ GECESİNDE NE OLDU?

Miraç olayı, iki aşamalı bir süreci içerir:

İsra (Gece ​​Yolculuğu): Hz. Muhammed (sav), Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür.

Miraç (Semaya Yükseliş): Buradan göklere yükselmiş, yedi kat semayı aşarak Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir.

Bu yolculuklar sırasında Hz. Muhammed'e çeşitli mucizeler gösterilmiş, geçmiş peygamberlerle yapılan görüşmeler gerçekleşmiş ve ümmeti için çok önemli hediyeler verilmiştir. Bu hediyelerden en önemlisi, vakit beş namazın farz kılınmasıdır ve Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan Ameneresulu’dür.

MİRAÇ GECESİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

1- Miraç gecesinin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

2- Salat ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

MİRAÇ GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

RECEP AYINDA PEYGAMBERİMİZİN ETTİĞİ DUA

Peygamberimiz Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de peygamberimiz şu duayı sık sık okumuştur

Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan