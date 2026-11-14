Ukrayna'da olumlu sinyaller

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmesini değerlendirerek görüşmenin kapsamlı, yapıcı ve faydalı olduğunu söyledi. Görüşmede güvenlikle ilgili konuların da ele alındığını kaydeden Uşakov, “Putin, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da güvenlik sisteminin oluşturulması kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın güvenlik meselelerine çözüm bulunması yönündeki inisiyatifini destekledi” açıklamasında bulundu. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Witkoff ve Kushner ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak, yapılan görüşmelerin savaşı bitireceklerine dair bir "umut" olduğunu belirtti. Zelenski, Rusya'yla "şimdiye kadarki en büyük esir takasının" yapılacağını kaydetti. Kushner ise Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna, görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalıları da dahil etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

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