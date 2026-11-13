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İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Antonio Costa, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile birlikte konuştu.

Zirvenin ana konusunun Ukrayna'da adil ve kalıcı barış arayışı olduğunu belirten Costa, Avrupa'nın müzakerelerdeki önceliklerini ateşkes, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi ve barış anlaşması için gerekli koşulların sağlanması olarak sıraladı.

Ev sahibi ülkeyi temsil eden Martin ise Ukrayna'ya desteğin yanı sıra hibrit tehditlere karşı iş birliği, rekabet gücü ve uygun fiyatlı enerjinin zirvede öne çıktığını söyledi. Martin, “Ukrayna’ya sarsılmaz desteğimizi ve onunla dayanışmamızı yeniden teyit ettik” dedi.

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Costa, Rusya'nın barışa hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermediğini öne sürerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların arttığını kaydetti.

Avrupa'nın müzakere hedeflerini anlatan Costa, “Birincisi, ateşkese ulaşmak. İkincisi, Karadeniz’de seyrüseferin yeniden sağlanması. Üçüncüsü, bir barış anlaşmasının şartlarının oluşturulması. Gerçek şu ki bu yönde şimdiye kadar sınırlı somut ilerleme sağlandı. Çünkü Rusya hala savaşı şiddetlendirmeye odaklanıyor” dedi.

Avrupa'da güvenliğin yeniden tesis edilmesini sağlayacak barışın net ilkelere dayanması gerektiğini vurgulayan Costa, “Hedefimiz öncelikle ateşkes. Nihai hedef ise adil ve kalıcı bir barış. Barış ancak ilkelere dayanırsa adil olabilir” ifadelerini kullandı.

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Avrupa'nın güvenlik mimarisi

Ukrayna'nın kendi geleceğini özgürce seçebilmesi ve Avrupa'nın kıta güvenliğinin geleceği konusunda masada bulunması gerektiğini söyleyen Costa, Ukrayna'nın diğer Avrupa devletleri gibi egemen olduğunu belirtti. Costa, ülkenin ittifakları ile ortaklarını seçmekte özgür olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın güvenliğinin geleceğinin Avrupa olmadan tartışılamayacağını ifade eden Costa, Avrupa'nın zaten yerleşik bir güvenlik mimarisine sahip olduğunu, Rusya'nın ise bu mimariyi son yıllarda güç kullanarak zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Bu sürecin Ukrayna'nın işgaliyle doruğa ulaştığını kaydeden Costa, Avrupa ülkelerinin dış politikalarına ve aralarındaki barışa onlarca yıldır yön veren temel ilkeleri savunmaya kararlı olduklarını belirtti.

Avrupa güvenlik mimarisinin 1975 Helsinki Nihai Senedi'nde değinilen esaslara dayanması gerektiğini dile getiren Costa, “Avrupa, imparatorlukları tarihin çöplüğüne attı ve bunların yeniden canlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Costa, “Kendi güvenliğimizin Ukrayna'nın güvenliğinden geçtiği açık. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz” sözleriyle Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik tutumunu yineledi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya siyasi, mali, diplomatik ve askeri destek vererek dayanışmayı sürdürdüğünü belirten Costa, müzakere sürecine ve bütün diplomatik çabalara destek vermeye kararlı olduklarını ifade etti.

Müzakerelerde Avrupa'yı kimin temsil edeceği sorusuna Costa, çeşitli konularda Avrupa adına görüşme yapacak doğru kişilerin bulunduğunu söyledi. Temsilin ekip çalışması olması gerektiğini savunan Costa, “Müzakerelerde Avrupalılar adına konuşacak uygun kişilerimiz var” dedi.

Toprak konusunda Ukrayna'nın, ülkenin Birliğe katılımı gibi konularda AB'nin, güvenlik garantileri hakkında ise Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin konuşmasının normal olduğunu belirten Costa, Müzakerelere katılmaya hazır olduklarını kaydetti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun artan jeopolitik gerilimler karşısında diyalog ve iş birliği açısından önem taşıdığını söyledi. Parmelin, “Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunlar, ulusal sınırlarda durmuyor. Hiçbir ülke de bu sorunları tek başına hareket ederek çözemiyor” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak İsviçre'nin, toplantıyı 15 Nisan 2027'de Zürih'te düzenleyeceğini belirten Parmelin, zirvenin gelecek buluşmasına ilişkin tarihi paylaştı.

Ciddi jeopolitik gelişmelerin yaşandığı dönemde “Güçlü, güvenli ve bağlantılı Avrupa” temasıyla gerçekleştirilen zirvede, inovasyon, bağlantısallık ve uygun fiyatlı enerji aracılığıyla rekabet gücüne sahip bir Avrupa'nın inşası ele alındı. Avrupalı kaynaklar, 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, İngiltere ve Kanada'dan başbakan ve devlet başkanlarının toplantıya davet edildiğini aktardı.