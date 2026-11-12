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Fransa'da okullarda bomba paniği: Yüzlerce kişi tahliye edildi

21:13, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Bomba ihbarları Fransa'da eğitim kurumlarını alarma geçirdi.

Fransa'da farklı kentlerdeki okullar, peş peşe gelen bomba ihbarları nedeniyle tahliye edildi. Marsilya'da 700 öğrenci ve personel okuldan çıkarılırken Morez ve Laon kentlerindeki eğitim kurumlarında da alarm verildi. İlk incelemelere göre ihbarların sahte olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Fransa'da farklı kentlerdeki okulların bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da uçakların ardından farklı okullara yönelik de bomba ihbarları yapıldı.

700 öğrenci ve personel tahliye edildi

Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 farklı akademide okullar, sahte bomba ihbarlarının hedefi olurken, bu ihbarlarla ilgili şüpheler giderildi.

Marsilya'daki Don Bosco Lisesine sabah saatlerinde gelen bomba ihbarının ardından tedbir amacıyla 700 öğrenci ve personel tahliye edildi.

Birçok okul ve kurum da tahliye edildi

Morez kentinde Victor-Berard Lisesine gelen e-posta nedeniyle bu okul ve yakınındaki Hyacinthe-Cazeaux Ortaokulunda da bomba alarmı verildi.

Laon kentindeki Üniversite Teknoloji Enstitüsüne (IUT) yönelik bomba ihbarı yapılırken, bu kurum da tahliye edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında basına yaptığı açıklamada, kıtadaki "sahte bomba" ihbarlarını birine atfetmek için henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurgulamıştı.

Macron, bu ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğunu şu aşamada söyleyemeyeceklerini belirtmişti.


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Başlıklar :bomba ihbarıfransaokultahliye
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Fransa'da okullarda bomba paniği: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Bomba ihbarları Fransa'da eğitim kurumlarını alarma geçirdi.
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