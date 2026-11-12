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Genel grev sonrası sokaklar karıştı: 75 kişi gözaltında

09:48, 12/11/2026, Perşembe
DHA
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İspanya'da 14 yıl aradan sonra düzenlenen genel grevde yüz binlerce kişi sokağa döküldü.

İspanya'da konut krizi, fahiş kiralar ve yüksek yaşam maliyetlerine karşı iki büyük sendikanın çağrısıyla düzenlenen genel grevde yüz binlerce kişi meydanlara indi. Başkent Madrid ve Barselona başta olmak üzere ülke genelinde hayatı durma noktasına getiren protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma çıkarken en az 75 kişi gözaltına alındı.

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası tarafından 14 yıl aradan sonra ilk kez organize edilen genel grev, ülkedeki ekonomik sıkıntıları ve barınma krizini gündemin ilk sırasına taşıdı. Başkentten liman kentlerine kadar yayılan eylemlerde zaman zaman tansiyon yükseldi.

14 YILIN İLK GENEL GREVİ HAYATI DURDURDU

Ülkenin en büyük iki sendikasının öncülüğünde gerçekleşen genel grev, ulaşım ve kamu hizmetleri başta olmak üzere İspanya'nın birçok şehrinde günlük yaşamı felç etti. Barınma hakkı, kira artışlarının durdurulması ve alım gücünün iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen eylemler son yılların en geniş katılımlı işçi ve halk hareketi olarak kayıtlara geçti.

MADRİD'DE 120 BİN, BARSELONA'DA 55 BİN KİŞİ MEYDANLARA İNDİ

Gösterilerin merkezi olan başkent Madrid'de yaklaşık 120 bin, ülkenin en büyük ikinci kenti Barselona'da ise 55 bin kişi yürüyüşlere katıldı. Ellerinde konut krizini ve düşük ücretleri eleştiren dövizler taşıyan yüz binlerce gösterici, hükümetten barınma ve geçim şartlarına yönelik acil ve kalıcı önlemler almasını talep etti.

BARSELONA'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Barışçıl başlayan yürüyüşlerin ardından özellikle Barselona'da tansiyon yükseldi. Maskeli bazı grupların çevredeki mağazalara zarar vermesi, çöp konteynerlerini ateşe vermesi ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunması üzerine polis müdahalede bulundu. Ülke genelinde en az 75 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.




Dünya
İspanya’da 14 yıl sonra ilk genel grev
Dünya
İspanya'da konut krizine çözüm ve maaş isyanı: Genel grev başladı

Başlıklar :ispanyamadridbarselonagenel grev
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Genel grev sonrası sokaklar karıştı: 75 kişi gözaltında
İspanya'da 14 yıl aradan sonra düzenlenen genel grevde yüz binlerce kişi sokağa döküldü.
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