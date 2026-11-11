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Alman ordusunda taciz skandalı: Her 10 kadın askerden 6'sı maruz kaldı

11:45, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Savunma Bakanlığının sızan anket raporu, cinsel tacizin orduda bireysel değil yapısal bir sorun olduğunu ortaya koydu. Fiziksel saldırıdan yapay zekayla üretilen görsellere kadar pek çok ihlalin yaşandığı orduda gizli bildirim mekanizmaları kurulması planlanıyor.

Almanya Savunma Bakanlığının yaptığı ankette, orduda görevli kadın askerlerin yüzde 60'ından fazlasının görev süreleri boyunca cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi.

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha önce medyaya sızdırılan anket sonuçları, ordudaki cinsel tacizin münferit olayların ötesinde yapısal sorun olduğuna işaret etti.

Potsdam Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yürütülen araştırma kapsamında kadın ve erkek askerlere 41 sorudan oluşan çevrim içi anket gönderildi.

Ankete 4 binden fazla kadın asker katıldı.

Anket sonuçlarına göre, kadın askerlerin yaklaşık yüzde 40'ı görev süreleri boyunca cinselleştirilmiş sözlere ve müstehcen yorumlara maruz kaldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 15'i, rızaları dışında çekilen veya yapay zeka kullanılarak değiştirilen fotoğraflar üzerinden taciz edildiğini bildirdi.

Kadın askerlerin yüzde 8'inden fazlası fiziksel saldırıya uğradığını, yüzde 2'si ise somut cinsel şiddet vakaları yaşadığını ifade etti.

Araştırma, orduda cinsel istismar vakalarının bildirilmesi konusunda da ciddi sorunlar bulunduğunu ortaya koydu.

Askerlerin yaklaşık üçte biri, üstlerine güvenmedikleri veya şikayetlerinin ciddiye alınmayacağını düşündükleri için yaşadıkları olayları bildirmediklerini belirtti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, orduda cinsel istismarla mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem hazırladığı belirtildi.

Ayrıca askerlerin cinsel taciz ve istismar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin zorunlu programın kalıcı parçası haline getirilmesi planlanıyor.

Orduda askerlerin yaşadıkları olayları isimlerini açıklamadan bildirebilecekleri mekanizmaların oluşturulması da gündemde.


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Başlıklar :Almanyacinsel tacizalman ordusualmanya savunma bakanlığı
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Alman ordusunda taciz skandalı: Her 10 kadın askerden 6'sı maruz kaldı
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