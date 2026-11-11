Rusya 'vurduk' diyerek duyurdu: Tam 3 merkez birden

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesindeki Krivoy Rog kentinde ve Odessa bölgesindeki Mayaki ve Usatovo yerleşim yerlerinde bulunan 3 trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz'de de askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
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