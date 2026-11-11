Rusya 'vurduk' diyerek duyurdu: Tam 3 merkez birden

ABD askerine İngiltere'de Rusya adına casusluk gözaltısı

İngiltere'de görev yapan 41 yaşındaki ABD ordusu mensubu, Rusya'ya casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. İngiltere Terörle Mücadele Polisi tarafından yürütülen soruşturmada şüphelinin koruma altındaki bilgileri elde etme veya ifşa etme ve yabancı bir istihbarat servisine yardım etme suçlarına karıştığından şüpheleniliyor. Soruşturmanın ABD ordusu ve FBI ile işbirliği içinde sürdürüldüğü bildirildi.