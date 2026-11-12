Rusya’dan İsrail’e Gazze çağrısı: Engelleri kaldırın

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.
Güç kullanımından vazgeçilmesi, siyasi ve diplomatik sürecin başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Zaharova, bunun Lübnan'daki durumun iyileşmesine yol açabileceğini belirtti.
Zaharova, Lübnan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi.
"ABD'nin İran'ı karadan ve Hazar Denizi'nden de ablukaya alma kararı kışkırtıcı"
Zaharova, ABD’nin deniz ablukasının ardından İran'ın dış ticaret ve askeri tedarik kanallarını kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden de ablukaya almak amacıyla "Demir Kapı" adını verdiği askeri görev gücünü kurma kararını değerlendirdi.
"Bunun kışkırtıcı, durumu gerginleştiren ve uluslararası hukuku ihlal eden bir adım olduğunu" vurgulayan Zaharova, İran yönetimini bu konuda desteklediklerini söyledi.
Zaharova, "Bu, egemen Hazar kıyısı ülkelerinin hak ve çıkarlarına tehdit oluşturuyor. Hazar bölgesinde güvenliğin sağlanması Hazar ülkelerinin meselesidir. Bildirilen planların hayata geçirilmesi durumunda, İran krizinin komşu bölgelere yayılmasına yol açabilir." yorumunda bulundu.
Mariya Zaharova, Rusya’nın İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusundaki teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.
"Ne Avrupa ne de Estonya’ya saldırma niyetinde değiliz"
Estonya İçişleri Bakanı İgor Taro’nun "Rusya’nın Avrupa güvenliğini tehdit ettiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, bunun "yalan" olduğunu vurguladı.
Zaharova, "Ne Avrupa ne de Estonya’ya saldırma niyetinde değiliz. Rusya, militarist histerinin körüklenmesinden yana değil, ancak artan dış tehditleri dikkate alarak, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecek." dedi.
Sözcü Zaharova, Rus vatandaşlarına Polonya’yı ziyaret etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.
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