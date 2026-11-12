Zelenski'den 'Starshield' tepkisi: Rus saldırılarını kolaylaştırıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Yevhenii Khmara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mykhailo Drapatyi'den aldığı brifingin ardından sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, cephe hattı boyunca ve geçici olarak işgal altındaki topraklarda askeri uydu hizmetinde ciddi aksamalar yaşandığını bildirdi.

"BUNLAR RASTGELE HATA DEĞİL, SİSTEMATİK HIZ SINIRLAMASI"

Ukrayna ordusunun yaşanan aksaklıklar üzerine başlattığı soruşturmanın sonuçlarını paylaşan Zelenskiy, durumun teknik bir arızadan kaynaklanmadığını vurguladı. Zelenskiy, "Özellikle Starshield’e sistematik hız sınırlamaları getirilerek hızı saatte 161 kilometre ile sınırlandırılıyor. Ukrayna ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı ve bunların rastgele hatalar değil, sistematik hız sınırlamaları olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

RUS İHA'LARINA MÜDAHALE EDİLEMİYOR: ABD İLE TEMAS BAŞLADI

Hız kısıtlamasının savunma sistemlerini doğrudan vurduğunu belirten Zelenskiy, sinyal engelleme sistemlerinin yeterli hıza ulaşamaması sebebiyle Rus jet motorlu insansız hava araçlarının önlenemediğini ve bazı saldırıların engellenemediğini kaydetti. Bu durumun Rus güçlerinin daha isabetli saldırılar düzenlemesine yol açtığını ifade eden Ukrayna lideri, "Amerikan tarafıyla tüm detayları netleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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ELON MUSK İLK KISITLAMAYI EKİM AYINDA GETİRMİŞTİ

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield, ilk olarak Ekim ayında kısıtlamaya tabi tutulmuştu. Elon Musk o dönem yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı Starlink teknolojisini ölümcül insansız hava aracı saldırıları düzenlemek amacıyla kullanarak hizmet şartlarını "ihlal etmekle" suçlamıştı.

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