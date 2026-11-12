Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, Avustralya'nın AB araştırma ve inovasyon programı Ufuk Avrupa'ya katılımı için Brüksel'de anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya, fotoğrafta yer alan AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva ile Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Tim Ayres imza attı.
Ortak araştırma projeleri
Metin, Ufuk Avrupa'nın sağlık, iklim, enerji ve dijital teknolojiler gibi alanlardaki ortak araştırma projelerini finanse eden 52,4 milyar avroluk bölümüne Avustralya'nın erişmesini sağlayacak.
Bu sayede Avustralyalı araştırmacılar ve kuruluşlar uluslararası konsorsiyumlara katılabilecek, bu yapılara öncülük edebilecek ve AB'deki muadilleriyle benzer koşullarda finansman alabilecek.
Ufuk Avrupa'nın bütçesi
Ufuk Avrupa, 2021-2027 döneminde 93,5 milyar avroluk bütçesiyle bilimsel çalışmaları destekliyor.
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