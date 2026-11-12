Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, Avustralya'nın AB araştırma ve inovasyon programı Ufuk Avrupa'ya katılımı için Brüksel'de anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya, fotoğrafta yer alan AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva ile Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Tim Ayres imza attı.

Dursun Aydemir Anadolu Ajansı Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, Avustralyalı araştırmacı ve kuruluşların Ufuk Avrupa programı kapsamındaki ortak araştırma projelerine katılmasına imkan sağlayacak anlaşma imzaladı. Brüksel'de düzenlenen Anlaşmayı, AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva (sağda) ve Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Tim Ayres (solda) imzaladı.

Ortak araştırma projeleri

Metin, Ufuk Avrupa'nın sağlık, iklim, enerji ve dijital teknolojiler gibi alanlardaki ortak araştırma projelerini finanse eden 52,4 milyar avroluk bölümüne Avustralya'nın erişmesini sağlayacak.

Reklam Reklam

Bu sayede Avustralyalı araştırmacılar ve kuruluşlar uluslararası konsorsiyumlara katılabilecek, bu yapılara öncülük edebilecek ve AB'deki muadilleriyle benzer koşullarda finansman alabilecek.

Dursun Aydemir Anadolu Ajansı Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, Avustralyalı araştırmacı ve kuruluşların Ufuk Avrupa programı kapsamındaki ortak araştırma projelerine katılmasına imkan sağlayacak anlaşma imzaladı. Brüksel'de düzenlenen Anlaşmayı, AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva (sağda) ve Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Tim Ayres (solda) imzaladı.

Ufuk Avrupa'nın bütçesi

Ufuk Avrupa, 2021-2027 döneminde 93,5 milyar avroluk bütçesiyle bilimsel çalışmaları destekliyor.

Dursun Aydemir Anadolu Ajansı Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, Avustralyalı araştırmacı ve kuruluşların Ufuk Avrupa programı kapsamındaki ortak araştırma projelerine katılmasına imkan sağlayacak anlaşma imzaladı. Brüksel'de düzenlenen Anlaşmayı, AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva (sağda) ve Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Tim Ayres (solda) imzaladı.