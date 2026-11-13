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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerinin İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek gayriresmi zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Von der Leyen, zirvenin sabah oturumunda yapay zekanın riskleri ve fırsatlarının ele alınacağını belirtti. Sanayide yapay zeka kullanımına özellikle ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka gündemi

AB'nin güçlü imalat sanayisine, bilgi birikimine ve sektörel uzmanlığına dikkati çeken von der Leyen, bu alanların yüksek kaliteli veri sağladığını vurguladı.

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Von der Leyen, hedefin söz konusu verileri Avrupa'da geliştirilen sanayi odaklı yapay zeka için kullanmak olduğunu kaydetti. Yapay zekanın kontrolden çıkması gibi risklerin de görüşüleceğini aktardı.

Barış müzakereleri

AB liderlerinin barış müzakerelerini de gündeme alacağını dile getiren von der Leyen, esir takasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Von der Leyen, "Hem çıkarlarımızı korumak hem de Ukrayna'yı desteklemek için Avrupa'nın barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğinin açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Ukrayna'ya destek ve yaptırımlar

Komisyonun Ukrayna'ya desteği konusunda yürüttüğü çalışmalara değinen von der Leyen, bir sonraki AB Liderler Zirvesi öncesinde Ukrayna'nın 2027'deki ihtiyaçlarının finansmanına ilişkin bir öneri sunacaklarını bildirdi.

Von der Leyen ayrıca Rusya'ya yönelik 22'nci yaptırım paketinin de aynı süreçte sunulacağını belirtti.