Almanya'dan Ukrayna'ya 200 milyon avroluk yardım

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Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının ortak açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji, su, ulaşım ve lojistik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle elektrik tedarikinin her gün kesintiye uğradığı, su temininde aksaklıklar yaşandığı ve giderek daha fazla kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yaklaşan kış öncesinde Ukrayna halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması, enerji ve su tedarikinin sürdürülebilmesi için ilave desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının toplam 200 milyon avroluk ek kaynağı kısa sürede kullanıma sunacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik hedefli saldırılarının Moskova'nın ciddi müzakereler yerine kış koşullarını kendi lehine kullanmaya çalıştığını gösterdiğini belirtti.

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Wadephul, Rusya'nın Ukrayna halkına savaşın beşinci kışında diz çöktürmek amacıyla ısıtma, su ve enerji altyapısını giderek daha fazla hedef aldığına dikkati çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan da Rusya'nın saldırıları nedeniyle milyonlarca kişinin elektrik kesintileri yüzünden soğukta kaldığını, birçok bölgede su akışının durduğunu anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'yı yaşanamaz hale getirmek istediğini belirten Radovan, Almanya'nın ısınma ve elektrik desteğiyle Ukrayna halkının ülkesinde yaşamaya devam etmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

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