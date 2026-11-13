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Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçebilir: Belediye Başkan vekiline açık açık soruldu

14:54, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 15:16, 13/11/2026, Cuma
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Büşra Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemini hareketlendirdi. Özdemir'le birlikte yaklaşık 20 belediye meclis üyesinin de parti değiştirebileceği öne sürüldü. İddialara ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Özdemir'in sözleri ise merakı artırdı.

Antalya
 siyasetinde son günlerde konuşulan olası parti değişikliği iddialarına bir yenisi eklendi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği, bu süreçte yaklaşık 20 belediye meclis üyesinin de kendisine eşlik edeceği ileri sürüldü.

Henüz taraflardan resmî bir doğrulama gelmezken, gerçekleşmesi muhtemel bir siyasi transferin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki güç dağılımını değiştirebileceği değerlendiriliyor.


Büşra Özdemir'den transfer sorusuna yanıt


Yeni Alanya'nın haberine göre, COP31 etkinlikleri kapsamında Büşra Özdemir'e AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar soruldu.


Özdemir, konuya ilişkin soruya, "
Yazılanlar ve konuşulanlar hakkında konuşmak istemiyorum"
yanıtını verdi.

Başkan Vekili'nin iddiaları ne doğrulaması ne de kesin bir dille yalanlaması, Antalya'daki siyasi hareketlilikle ilgili tartışmaların sürmesine neden oldu.


Yaklaşık 20 meclis üyesi de transfer listesinde


Kulislerde konuşulan iddialar yalnızca Büşra Özdemir'le sınırlı değil. Özdemir'in yanı sıra yaklaşık 20 belediye meclis üyesinin de AK Parti saflarına katılabileceği ileri sürülüyor.


Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mevcut sandalye dağılımı ise şöyle:

CHP: 47


AK Parti: 28


Yeni Parti: 16


MHP: 10


Bağımsız: 8


Demokrat Parti: 3


AK Parti'nin sandalye sayısı 48'e çıkabilir


Toplam 112 üyeli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk için 57 üyeye ihtiyaç duyuluyor.


İddialarda yer alan yaklaşık 20 meclis üyesinin AK Parti'ye katılması halinde partinin sandalye sayısı 28'den 48'e yükselecek. Böylece AK Parti, meclisteki en büyük siyasi grup konumuna gelecek. Ancak bu sayı, salt çoğunluğa ulaşmak için gereken 57 sandalyenin altında kalacak.


Gözler Ankara'daki AK Parti toplantısında


Siyasi kulislerdeki bir diğer iddia ise olası katılımın zamanlamasına ilişkin. Büşra Özdemir'in parti değişikliğinin COP31 sonrasında yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurulabileceği öne sürülüyor.


Özdemir'e parti rozetinin Ankara'da düzenlenecek daha geniş katılımlı bir programda takılabileceği de iddialar arasında yer alıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi dengeleri değiştirebilecek bu gelişmeyle ilgili gözler, Özdemir'den ve AK Parti cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.


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Başlıklar :büşra özdemirantalyacop31ak parti
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Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçebilir: Belediye Başkan vekiline açık açık soruldu
Büşra Özdemir
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