Bugün Miraç Gecesi: Bu gece ne yapılmalı ve nasıl değerlendirmek gerekir?

"Allah'ın Hz. Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesi dolayısıyla bu mekan çok önemlidir. Miraç olayının yaşandığı Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Buranın etrafı mübarek kılınmıştır. Peygamberlerin bir çoğu burada vahye mülaki olmuştur. Kudüs adeta bir peygamberler şehri olmuştur."