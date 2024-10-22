Amenerrasulü, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri olarak bilinir. Müslümanlar arasında bu ayetler, özellikle gece yatmadan önce okunması tavsiye edilen dualar arasındadır. Bu ayetler, Allah’a olan iman, peygamberlere ve vahye inanma, bağışlanma dileği ve Allah’a güveni içerir. Peki, Amenerrasulü duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı nasıldır?
Amenerrasulü Duası (Bakara Suresi'nin son iki ayeti) Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), bu ayetlerin "cennet hazinelerinden indirildiğini" belirtmiştir. Amenerrasulü, özellikle yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilen dualardan biridir. İşte Amenerrasulü duasının Arapça yazılışı, Türkçe meali ve faziletleri:
Amenerrasulü hakkında hadisler
Peygamberimiz (s.a.v) Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Âmenerrasul) bu ayetlerin faziletine dair şu şekilde buyurmuştur: “Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255). Ayrıca, Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste, Efendimiz (s.a.v) dört şeyin Cennet hazinelerinden indirildiğini belirtmiştir: Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Bakara'nın sonu (Âmenerrasul) ve Kevser Suresi (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558).
Amenerrasulü Arapça Okunuşu
Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı
Âmenerrasul, Arapça okunuşuyla آمَنَ الرَّسُولُ şeklinde ifade edilir. Türkçe okunuşu ise "Amenarrasul"dur. Bu ayetlerin anlamı, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inancı ifade eder. Okunduğunda kişinin ruhsal huzur bulmasına ve manevi bir koruma hissine kavuşmasına yardımcı olur.
Amenerrasulü Türkçe yazılışı
- Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
- Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e)(Bakara-286)
Amenerrasulü Anlamı
- "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
- Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)
Amenerrasulü Duasının Faziletleri
- Koruma ve Bereket: Amenerrasulü okunduğunda kişinin o gün boyunca korunacağına ve her türlü kötülükten uzak tutulacağına inanılır. Aynı zamanda okuyan kişiye manevi bir huzur ve bereket verir.
- Günahlardan Arınma: Yatsı namazlarından sonra düzenli olarak okunduğunda, kişinin günahlarının bağışlanması için bir vesile olur.
- Cennete Giriş Sebebi: Peygamber Efendimiz, bu iki ayeti okumanın kişiyi cennete götüreceğini buyurmuştur.
- Kötü Rüyalardan Korunma: Amenerrasulü duasını okumak, kişinin kötü rüyalardan korunmasına ve rahat bir uykuya vesile olur.