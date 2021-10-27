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Mülk Suresi'nin fazileti! Mülk (Tebareke) Suresi'nin okumanın faydalar nelerdir?

Mülk Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 30 ayettir. Mülk Suresi, adını birinci ayette geçen “elMülk” kelimesinden almıştır. Surede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mülk Suresinin fazileti! Mülk (Tebareke) Suresinin okumanın faydalar nelerdir?
Mülk Suresi

Mülk Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Mülk Suresi, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konuedilmektedir

Mülk Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada altmış yedinci, iniş sırasına göre yetmiş yedinci sûredir. Tûr sûresinden sonra, Hâkka sûresinden önce Mekke’de nâzil olmuştur.

Mülk suresi (Tebareke) Arapça oku, dinle: Tebareke Arapça okunuşu, anlamı, fazileti, Diyanet meali
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Mülk suresi (Tebareke) Arapça oku, dinle: Tebareke Arapça okunuşu, anlamı, fazileti, Diyanet meali

Mülk Suresi'nin fazileti

Hz. Peygamber, Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 9; Şevkânî, V, 296), bu sebeple cenazelerin ardından bu sûrenin okunması âdet olmuştur. Bu hadisi, “sûreyi okuyup amel edenlerin, kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı” şeklinde anlamak da mümkündür.

Mülk Suresi dinle

Mülk Suresi'nin konusu

Sûre genel olarak Allah Teâlâ’nın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek tanrı ve tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinmektedir. Sûrede ayrıca insanlığın ilâhî vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte, bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır.

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