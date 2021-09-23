Özgün 30 cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30 cüz kaç sayfa?
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30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?

Kur'an'da 30. cüz var. Peki 30. cüzde hangi sureler var, Amme cüzü kaçıncı sayfadan başlıyor. Son cüz hangi sayfadan başlıyor ve hangi sayfada sona eriyor. 30. cüzdeki sureler ve anlamlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ 30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa, kaç sure var?
Kur'an-ı Kerim

Kur'an'da 30. cüz var. Peki 30. cüzde hangi sureler var, Amme cüzü kaçıncı sayfadan başlıyor. Son cüz hangi sayfadan başlıyor ve hangi sayfada sona eriyor. 30 cüzdeki sureler ve anlamları haberimizde.

30. cüzde kaç sure ve hangi sureler var?

30. cüzde 37 adet sure vardır. 581. sayfadan başlıyor 604. sayfaya kadar devam ediyor.

1. Nebe Suresi

Nebe Suresi (Amme), Mekke döneminde inmiştir ve 40 ayettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

Nebe Suresi okunuşu: Nebe (Amme) Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
Nebe Suresi okunuşu: Nebe (Amme) Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle

2. Naziat Suresi


Naziat Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 46 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Surede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.

Naziat Suresi'nin Okunuşu: Naziat Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu
ÖZGÜN
Naziat Suresi'nin Okunuşu: Naziat Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu

3. Abese Suresi

Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir.

Abese Suresi Okunuşu! Abese Suresi oku, dinle, tefsiri, meali
ÖZGÜN
Abese Suresi Okunuşu! Abese Suresi oku, dinle, tefsiri, meali

4. Tekvir Suresi

Tekvir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 29 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

Tekvir Suresi Okunuşu! Tekvir Suresi oku, dinle, tefsiri, meali
ÖZGÜN
Tekvir Suresi Okunuşu! Tekvir Suresi oku, dinle, tefsiri, meali

5. İnfitar Suresi


İnfitar Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 19 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.

İnfitar Suresi'nin Okunuşu: İnfitar Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu
ÖZGÜN
İnfitar Suresi'nin Okunuşu: İnfitar Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu

6. Mutaffifin Suresi

Mutaffifin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 36 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen “elMutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.

Mutaffifin Suresi'nin Okunuşu: Mutaffifin Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu
ÖZGÜN
Mutaffifin Suresi'nin Okunuşu: Mutaffifin Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu

7. İnşikak Suresi


İnşikak Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 25 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

İnşikak Suresi Okunuşu: İnşikak Suresi oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
İnşikak Suresi Okunuşu: İnşikak Suresi oku, dinle, ezberle

8. Buruc Suresi

Buruc Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

Buruc Suresi Okunuşu: Buruc Suresi oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
Buruc Suresi Okunuşu: Buruc Suresi oku, dinle, ezberle

9. Tarık Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

10. A'la Suresi


Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

11. Ğaşiye Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

12. Fecr Suresi

Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi oku, dinle, ezberle

13. Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir

14. Şems Suresi

Şems Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

Şems Suresi Oku: Şems Suresi Arapça Okunuşu, Anlamı, Diyanet meali
ÖZGÜN
Şems Suresi Oku: Şems Suresi Arapça Okunuşu, Anlamı, Diyanet meali

15. Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.

16. Duha Suresi

Duha Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir.

Duha Suresi okunuşu ve anlamı
ÖZGÜN
Duha Suresi okunuşu ve anlamı

17. İnşirah Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı ve Fazileti
ÖZGÜN
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı ve Fazileti


18. Tin Suresi

Tin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

Tin Suresi okunuşu
ÖZGÜN
Tin Suresi okunuşu

19. Alak Suresi

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

Alak Suresi okunuşu ve meali
ÖZGÜN
Alak Suresi okunuşu ve meali


20. Kadir Suresi

Kadir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

Kadir Suresi Okunuşu: Kadir Suresi oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
Kadir Suresi Okunuşu: Kadir Suresi oku, dinle, ezberle

21. Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.

22. Zilzal Suresi

Zilzal Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Zilzal, sarsıntı, deprem demektir.

Zilzal Suresi Okunuşu
ÖZGÜN
Zilzal Suresi Okunuşu

23. Adiyat Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

Adiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Türkçe Arapça Okunuşu, Meali, Tefsiri
ÖZGÜN
Adiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Türkçe Arapça Okunuşu, Meali, Tefsiri

24. Karia Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti
ÖZGÜN
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti

25. Tekasür Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.

Tekasür Suresi Oku - Tekasür Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Meali Tefsiri
ÖZGÜN
Tekasür Suresi Oku - Tekasür Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Meali Tefsiri


26. Asr Suresi

Asr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

Asr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Asr Suresi oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
Asr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Asr Suresi oku, dinle, ezberle

27. Hümeze Suresi

Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Hümeze Suresi Okunuşu ve anlamı
ÖZGÜN
Hümeze Suresi Okunuşu ve anlamı

28. Fil Suresi

Fil Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı
ÖZGÜN
Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı

29. Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı: Kureyş suresi oku, dinle, meali ve fazileti
ÖZGÜN
Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı: Kureyş suresi oku, dinle, meali ve fazileti


30. Maun Suresi

Maûn Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Mâ’ûn, yardım ve zekat demektir.

Maun Suresi okunuşu ve anlamı: Maun suresi oku, ezberle, meali, dinle
ÖZGÜN
Maun Suresi okunuşu ve anlamı: Maun suresi oku, ezberle, meali, dinle


31. Kevser Suresi

Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir ve 3 ayettir.

Kevser Suresi Okunuşu: Kevser Suresi Oku, Dinle, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali
ÖZGÜN
Kevser Suresi Okunuşu: Kevser Suresi Oku, Dinle, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali


32. Kafirun Suresi

Kafirun Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 6 ayettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

Kafirun Suresi okunuşu ve anlamı: Kafirun Suresi oku, dinle, anlamı, fazileti ve Diyanet meali
ÖZGÜN
Kafirun Suresi okunuşu ve anlamı: Kafirun Suresi oku, dinle, anlamı, fazileti ve Diyanet meali


33. Nasr Suresi

Nasr Suresi, Medine döneminde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir.

Nasr Suresi okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi oku, dinle, ezberle
ÖZGÜN
Nasr Suresi okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi oku, dinle, ezberle


34. Tebbet Suresi

Tebbet Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.

Tebbet Suresi okunuşu ve anlamı: Tebbet suresi oku, dinle, ezberle, meali ve fazileti
ÖZGÜN
Tebbet Suresi okunuşu ve anlamı: Tebbet suresi oku, dinle, ezberle, meali ve fazileti


35. İhlas Suresi

İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Hz. Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında, 'Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir' buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahabiye, 'Onu sevmen seni cennete götürür' müjdesini vermiştir.

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.

İhlas Suresi okunuşu: İhlas Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti anlamı, Diyanet meali
ÖZGÜN
İhlas Suresi okunuşu: İhlas Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti anlamı, Diyanet meali


36. Felak Suresi

Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabah aydınlığı demektir. Resûlullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.

Felak Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Felak Suresi oku, dinle, Diyanet meali
ÖZGÜN
Felak Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Felak Suresi oku, dinle, Diyanet meali


37. Nas Suresi

Nas Suresi, Medine döneminde inmiştir, 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.

Nas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Nas Suresi oku, dinle, Diyanet meali
ÖZGÜN
Nas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Nas Suresi oku, dinle, Diyanet meali
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