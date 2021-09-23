30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?

Kur'an'da 30. cüz var. Peki 30. cüzde hangi sureler var, Amme cüzü kaçıncı sayfadan başlıyor. Son cüz hangi sayfadan başlıyor ve hangi sayfada sona eriyor. 30 cüzdeki sureler ve anlamları haberimizde.

30. cüzde kaç sure ve hangi sureler var?

30. cüzde 37 adet sure vardır. 581. sayfadan başlıyor 604. sayfaya kadar devam ediyor.

1. Nebe Suresi

Nebe Suresi (Amme), Mekke döneminde inmiştir ve 40 ayettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

ÖZGÜN Nebe Suresi okunuşu: Nebe (Amme) Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle

2. Naziat Suresi



Naziat Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 46 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Surede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.

REKLAM

ÖZGÜN Naziat Suresi'nin Okunuşu: Naziat Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu

3. Abese Suresi

Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir.



ÖZGÜN Abese Suresi Okunuşu! Abese Suresi oku, dinle, tefsiri, meali

4. Tekvir Suresi

Tekvir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 29 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

ÖZGÜN Tekvir Suresi Okunuşu! Tekvir Suresi oku, dinle, tefsiri, meali

5. İnfitar Suresi



İnfitar Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 19 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.

ÖZGÜN İnfitar Suresi'nin Okunuşu: İnfitar Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu

6. Mutaffifin Suresi

Mutaffifin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 36 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen “elMutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.

REKLAM

ÖZGÜN Mutaffifin Suresi'nin Okunuşu: Mutaffifin Suresi Fazileti Meali Tefsiri ve Arapça Okunuşu

7. İnşikak Suresi



İnşikak Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 25 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

ÖZGÜN İnşikak Suresi Okunuşu: İnşikak Suresi oku, dinle, ezberle

8. Buruc Suresi

Buruc Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

ÖZGÜN Buruc Suresi Okunuşu: Buruc Suresi oku, dinle, ezberle

9. Tarık Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

10. A'la Suresi



Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

11. Ğaşiye Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

REKLAM

12. Fecr Suresi

Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

ÖZGÜN Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi oku, dinle, ezberle

13. Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir

14. Şems Suresi

Şems Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

ÖZGÜN Şems Suresi Oku: Şems Suresi Arapça Okunuşu, Anlamı, Diyanet meali

15. Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.

16. Duha Suresi

Duha Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir.

ÖZGÜN Duha Suresi okunuşu ve anlamı

17. İnşirah Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

ÖZGÜN İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı ve Fazileti



18. Tin Suresi

Tin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

REKLAM

ÖZGÜN Tin Suresi okunuşu

19. Alak Suresi

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

ÖZGÜN Alak Suresi okunuşu ve meali



20. Kadir Suresi

Kadir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

ÖZGÜN Kadir Suresi Okunuşu: Kadir Suresi oku, dinle, ezberle

21. Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.

22. Zilzal Suresi

Zilzal Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Zilzal, sarsıntı, deprem demektir.

ÖZGÜN Zilzal Suresi Okunuşu

23. Adiyat Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

ÖZGÜN Adiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Türkçe Arapça Okunuşu, Meali, Tefsiri

24. Karia Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

REKLAM

ÖZGÜN Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti

25. Tekasür Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.

ÖZGÜN Tekasür Suresi Oku - Tekasür Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Meali Tefsiri



26. Asr Suresi

Asr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

ÖZGÜN Asr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Asr Suresi oku, dinle, ezberle

27. Hümeze Suresi

Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

ÖZGÜN Hümeze Suresi Okunuşu ve anlamı

28. Fil Suresi

Fil Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

ÖZGÜN Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı

29. Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

ÖZGÜN Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı: Kureyş suresi oku, dinle, meali ve fazileti



30. Maun Suresi

Maûn Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Mâ’ûn, yardım ve zekat demektir.

REKLAM

ÖZGÜN Maun Suresi okunuşu ve anlamı: Maun suresi oku, ezberle, meali, dinle



31. Kevser Suresi

Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir ve 3 ayettir.

ÖZGÜN Kevser Suresi Okunuşu: Kevser Suresi Oku, Dinle, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali



32. Kafirun Suresi

Kafirun Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 6 ayettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

ÖZGÜN Kafirun Suresi okunuşu ve anlamı: Kafirun Suresi oku, dinle, anlamı, fazileti ve Diyanet meali



33. Nasr Suresi

Nasr Suresi, Medine döneminde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir.

ÖZGÜN Nasr Suresi okunuşu ve anlamı: Nasr Suresi oku, dinle, ezberle



34. Tebbet Suresi

Tebbet Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.

ÖZGÜN Tebbet Suresi okunuşu ve anlamı: Tebbet suresi oku, dinle, ezberle, meali ve fazileti



35. İhlas Suresi

İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Hz. Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında, 'Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir' buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahabiye, 'Onu sevmen seni cennete götürür' müjdesini vermiştir.

REKLAM

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.

ÖZGÜN İhlas Suresi okunuşu: İhlas Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti anlamı, Diyanet meali



36. Felak Suresi

Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabah aydınlığı demektir. Resûlullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.

ÖZGÜN Felak Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Felak Suresi oku, dinle, Diyanet meali



37. Nas Suresi

Nas Suresi, Medine döneminde inmiştir, 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.