Şems Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. Bu sure, insanın içsel yolculuğunu, ruhsal büyümeyi ve iradesini kontrol etmeyi ele alır. Ayrıca insanın içsel potansiyelini gerçekleştirmesi ve olgunlaşması gerektiği fikrini vurgular. Şems suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, Diyanet meali ve anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şems Suresi dinle, ezberle

Mehmet Emin Ay'ın yorumuyla Şems Suresi dinle.

Şems Suresi Arapça okunuşu





Şems Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna;

﴾2﴿ Işığı onun ardından geldiğinde aya;

﴾3﴿ Onu (dünyayı) aydınlattığında gündüze;

﴾4﴿ Onu karanlıkla örttüğünde geceye;

﴾5﴿ Göğe ve onu kuran kudrete;

﴾6﴿ Yere ve onu yayıp döşeyene;

﴾7﴿ Nefse ve ona düzen verene;

﴾8﴿ Ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki,

﴾9﴿ Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.

﴾10﴿ Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir.

﴾11﴿ Semûd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı.

﴾12﴿ En azılısı cüretle ileri atıldığında;

﴾13﴿ Allah’ın elçisi onlara, “Allah’ın (mûcize olarak) verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın” demişti.

﴾14﴿ Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felâketler göndererek hepsini helâk etti.

﴾15﴿ O, yaptığının sonucundan korkacak değildir.

Şems Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresi nden sonra, Burûc sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Şems Suresi'nin konusu

Surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin yerleştirildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.

Şems Suresi ne zaman okunur?

Şems suresini okuyan kimseler sadaka vermiş kadar sevap kazanır ve güneş ile ayın doğduğu her şeyi de görür. Yatsı namazlarında okunması tavsiye edilmekle birlikte günün her anında okunması mümkündür.

Şems Suresi ne için okunur?

Şems suresinin, musibetlerden ve beladan korunmak için okunması gerektiği belirtilmiştir. Hasta kişi üzerine okunan Şems suresi Allah'ın izniyle şifa olacaktır. Allah'tan nasip ve rızık isteyenlerin okuması gereken Şems suresi olduğu anlatılmıştır.















